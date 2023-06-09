https://sputniknews.com.tr/20230609/suudi-arabistanda-spor-kulubu-baskanligina-ilk-kez-bir-kadin-atandi--1072211438.html

Suudi Arabistan'da spor kulübü başkanlığına ilk kez bir kadın atandı

Suudi Arabistan'da spor kulübü başkanlığına ilk kez bir kadın atandı

Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki Wej Spor Kulübü'nün başına Hanan el Kureşi geçti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T09:44+0300

2023-06-09T09:44+0300

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suudi arabistan

spor

kadın

futbol

kulüp

başkan

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Suudi Arabistan yerel basınında yer alan haberlerde, Spor Bakanlığı'nın, Taif vilayetinin öne çıkan spor kulüplerinden biri olan Wej Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanlığına Kureşi'yi atama kararı aldığı belirtildi. Wej Spor Kulübü'nün Spor Bakanlığı'na bağlı olarak 1976 yılında kurulduğu aktarılan haberde, Kureşi'nin Suudi Arabistan'da bir spor kulübüne atanan ilk kadın olduğuna işaret edildi. Wej Spor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Hanan el Kureşi, resmi olarak Wej Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi."Suudi Arabistan'da 2017'den bu yana, 21 yaş üstündeki kadınların pasaport alarak tek başlarına ülkeden ayrılmalarına, 18 yaş üstü kadınların doğum, ölüm, evlilik gibi hukuki değişiklik durumlarını kaydettirebilmelerine ve araç kullanabilmelerine izin veriliyor.

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suudi arabistan, kadın, futbol, kulüp, başkan