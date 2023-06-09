https://sputniknews.com.tr/20230609/benzema-suudi-arabistanda-olmaktan-mutluyum-1072207182.html

Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum

Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'a transfer olan Fransız yıldız Karim Benzema, Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T01:38+0300

2023-06-09T01:38+0300

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spor

suudi arabistan

el-ittihad

karim benzema

arapça

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El-İttihad takımının sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan Benzema, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.Benzema, El-İttihad takımının stadyumunun "olağanüstü" olduğunu belirterek, "Söylediğim gibi burada çok fazla coşku var" dedi."Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu" dile getiren Benzema, Arapça öğrenerek akıcı bir şekilde konuşmak istediğini ifade etti.Benzema, "İnsanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer" ifadelerini kullandı.Real Madrid'den ayrılan ve El-İttihad takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Benzema, 2026 yazılı formayla poz vermişti.Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

suudi arabistan

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suudi arabistan, el-ittihad, karim benzema, arapça