https://sputniknews.com.tr/20230609/rusyanin-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-resmen-cikacagi-tarih-belli-oldu-1072231418.html

Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çıkacağı tarih belli oldu

Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çıkacağı tarih belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) 7 Kasım'da resmen çekileceğini duyurdu. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T16:33+0300

2023-06-09T16:33+0300

2023-06-09T16:33+0300

rusya

savunma

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

nato

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya'nın AKKA'dan çekilmesini öngören kanunun bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirten bakanlık, Moskova'nın AKKA'ya taraf ülkelere antlaşmadan çekileceğine dair bildirim gönderdiğini kaydetti.Bakanlık, Rusya'nın bildirim yapıldıktan 150 gün sonra, yani 7 Kasım saat 00:00'da antlaşmadan resmen çıkmış olacağının altını çizdi.Bildirimi alan depozitör ülke Hollanda'nın 21 gün içinde Rusya'nın çekilmesiyle ilgili konuları görüşmek üzere taraf ülkeleri konferans düzenlemeye çağıracağını anlatan bakanlık, Rusya'nın bu konferansta AKKA'ya taraf ülke statüsünü sürdürmesinin neden imkansız olduğunu açıklayacağını belirtti.Bakanlık, Rusya'yı bu kararı almaya iten koşullar arasında yeni devletlerin AKKA Antlaşması'na katılmadan NATO'ya üye yapılmasını ve topraklarında konvansiyonel silahlar konuşlandırılmasını, AKKA Antlaşması'nın Uyarlanmasına İlişkin Anlaşma'yı onaylama yükümlülüklerinin yerine getirilmemesini ve taraf ülkelerin özellikle konvansiyonel silahların sevkiyatıyla ilgili diğer eylemlerinin bulunduğunu vurguladı.Yeni koşullar altında AKKA'nın artık geçmişte kaldığının anlaşıldığının altını çizen bakanlık, rakip ülkeleri Rusya'nın AKKA'ya yeniden döneceği yanılsamasına kapılmamaları konusunda uyardı.Taraf ülkelerin konvansiyonel silahlı kuvvetlerine sınırlamalar getiren AKKA, 1990 yılında Paris’te 16 NATO ülkesi ve 6 Varşova Paktı ülkesi arasında imzalanmıştı.Antlaşma, taraf ülkelere eşit sayıda konvansiyonel silah ve askeri teçhizata sahip olma izni vermiş, antlaşmanın geçerli olduğu bölgede silahlı kuvvet bulundurma sınırlarını belirlemişti. Antlaşma, Atlantik Okyanusu'ndan Ural Dağları'na, Ural Nehri'ne ve Hazar Denizi'ne uzanan bölgede geçerliydi.29 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın AKKA'dan resmen çekilmesini öngören kanunu imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230529/putinden-imza-rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekildi-1071736186.html

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rusya, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), nato, rusya dışişleri bakanlığı