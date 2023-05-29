https://sputniknews.com.tr/20230529/putinden-imza-rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekildi-1071736186.html

Putin'den imza: Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

Putin'den imza: Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) resmen çekilmesini öngören kanunu imzalayarak yürürlüğe... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T14:11+0300

2023-05-29T14:11+0300

2023-05-29T14:12+0300

dünya

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

rusya

vladimir putin

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nde onaylanan karar taslağını imzalayan Putin, ülkesinin AKKA'da çıkmasını öngören belgeyi yasalaştırdı.Rusya'nın AKKA'dan çekilme süreci yaklaşık 6 aylık bir dönem sonunda tamamlanacak.Taraf ülkelerin konvansiyonel silahlı kuvvetlerine sınırlamalar getiren AKKA, 1990 yılında Paris’te 16 NATO ülkesi ve 6 Varşova Paktı ülkesi arasında imzalanmıştı.Antlaşma, taraf ülkelere eşit sayıda konvansiyonel silah ve askeri teçhizata sahip olma izni vermiş, antlaşmanın geçerli olduğu bölgede silahlı kuvvet bulundurma sınırlarını belirlemişti. Antlaşma, Atlantik Okyanusu'ndan Ural Dağları'na, Ural Nehri'ne ve Hazar Denizi'ne uzanan bölgede geçerliydi.'AKKA çalışmayan bir mekanizma halinde gelmişti'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın AKKA'dan çekilmesinin doğrudan sonuçları olmayacağını, zira bu mekanizmanın uzun süredir çalışmadığını vurguladı.Peskov, mekanizmanın çalışmaz hale gelmesinden Rusya'nın hiçbir kabahati bulunmadığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/duma-avrupada-konvansiyonel-kuvvetler-anlasmasinin-feshine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1071172595.html

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avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), rusya, vladimir putin