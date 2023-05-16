https://sputniknews.com.tr/20230516/duma-avrupada-konvansiyonel-kuvvetler-anlasmasinin-feshine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1071172595.html

Duma, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın feshine ilişkin yasayı kabul etti

Duma, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın feshine ilişkin yasayı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma bugünkü genel oturumunda Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın feshedilmesine ilişkin yasayı kabul etti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T15:01+0300

2023-05-16T15:01+0300

2023-05-16T15:02+0300

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duma

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

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Duma milletvekilleri, tasarısı 10 Mayıs’ta sunulan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nın (AKKA) feshedilmesine ilişkin yasayı bugünkü genel oturumunda kabul etti.Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması, 1990’da Paris’te 16 NATO ülkesi ve 6 Varşova Paktı ülkesi tarafından imzalanmıştı. Dokuz yıl sonra ise (1999’da) İstanbul'da düzenlenen AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) zirvesinde yeni koşullara (NATO'nun genişlemesi ve Varşova Paktı’nın dağılması) istinaden Uyarlanmış Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması imzalandı. Yenilenen anlaşma Rusya, Belarus, Kazakistan ve Ukrayna olmak üzere dört ülke tarafından onaylandı.2007’de Rusya, ‘NATO ülkeleri uyarlanmış anlaşmayı onaylayarak bu belge ile ilgili yükümlülüklerini iyi niyetle uygulamaya başlayana kadar’ AKKA’daki katılımını askıya aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekiliyor-1070902100.html

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rusya, duma, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)