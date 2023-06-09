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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/rusyadan-bm-ve-agite-ukraynadaki-durumu-objektif-degerlendirme-cagrisi-1072243254.html
Rusya'dan BM ve AGİT'e Ukrayna'daki durumu objektif değerlendirme çağrısı
Rusya'dan BM ve AGİT'e Ukrayna'daki durumu objektif değerlendirme çağrısı
Rusya, BM ve AGİT'e Ukrayna'daki durumu dürüst ve objektif bir şekilde değerlendirme çağrısı yaptı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:47+0300
2023-06-09T22:47+0300
ukrayna krizi
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avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksander Volgarev, AGİT temsilcileri ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk’e hitaben Rus tarafının Avrupa ülkelerini Ukrayna'daki duruma şüpheli kanıt ve olgulardan kaçınarak dürüst ve objektif bir şekilde değerlendirmeye davet ettiğini söyledi.AGİT Daimi Konseyi toplantısında konuşan Volgarev, “Sizi ve başkanlığını yaptığınız kurumu bir kez daha Ukrayna'daki durumu siyasileştirmekten kaçınmaya, orada yaşanan olaylara dürüst ve objektif bir şekilde bakmaya, ilkeli ve tarafsız bir değerlendirme yapmaya davet ediyoruz. Bunun kolay olmayacağını anlıyoruz” dedi.Volgarev ayrıca, Ukrayna'daki durumla ilgili konularda yanlış bilgi, şüpheli kanıt ve olguların yanı sıra sert, ölçüsüz ve siyasileştirilmiş değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/rusyadan-agite-kievin-kahovka-hese-yonelik-saldirisini-kinama-cagrisi-1072153700.html
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rusya, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
rusya, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

Rusya'dan BM ve AGİT'e Ukrayna'daki durumu objektif değerlendirme çağrısı

22:47 09.06.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICHerson
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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Rusya, BM ve AGİT'e Ukrayna'daki durumu dürüst ve objektif bir şekilde değerlendirme çağrısı yaptı.
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksander Volgarev, AGİT temsilcileri ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk’e hitaben Rus tarafının Avrupa ülkelerini Ukrayna'daki duruma şüpheli kanıt ve olgulardan kaçınarak dürüst ve objektif bir şekilde değerlendirmeye davet ettiğini söyledi.
AGİT Daimi Konseyi toplantısında konuşan Volgarev, “Sizi ve başkanlığını yaptığınız kurumu bir kez daha Ukrayna'daki durumu siyasileştirmekten kaçınmaya, orada yaşanan olaylara dürüst ve objektif bir şekilde bakmaya, ilkeli ve tarafsız bir değerlendirme yapmaya davet ediyoruz. Bunun kolay olmayacağını anlıyoruz” dedi.
Volgarev ayrıca, Ukrayna'daki durumla ilgili konularda yanlış bilgi, şüpheli kanıt ve olguların yanı sıra sert, ölçüsüz ve siyasileştirilmiş değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Kahovka HES - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
Ukrayna krizi
Rusya’dan AGİT’e Kiev’in Kahovka HES’e yönelik saldırısını kınama çağrısı
7 Haziran , 22:33
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