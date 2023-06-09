https://sputniknews.com.tr/20230609/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-yabanci-techizat-bulunan-depolari-imha-edildi-1072241935.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depoları imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depoları imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve mühimmat depolarına yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediğini... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:12+0300
2023-06-09T22:12+0300
2023-06-09T22:12+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depolarına gece saatlerinde füze saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde yabancı yapımı silah, mühimmat ve insansız hava araçlarının da olduğu askeri teçhizat depolarına yönelik deniz ve hava tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdi” denilerek, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu vurgulandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önceki gün Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Rus birliklerinin Vremevskiy bölgesindeki dört düşman saldırısını püskürttüğü kaydedildi.Kiev’in Zaporojye bölgesindeki Novodanilovka ve Malaya Tokmaçka yerleşim yerlerine iki kez ilerlemeye çalıştığı ancak başarısız olduğu, çoklu roketatar sistemleri birimlerinin Orehov kentinin güneyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurduğu belirtilerek, “Bu yönlerde toplam 680 Ukraynalı asker, 35 tank, 11 piyade savaş aracı, 19 zırhlı savaş aracı, 3’ü HMMWV olmak üzere 6 zırhlı araç ve Fransız yapımı bir Ceasar obüsü imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Donetsk yönünde Marinka ve Avdeyevka bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Rus güçleri Ukrayna birliklerinin savunmayı yarma girişimine izin vermedi. Bu yönde Ukraynalı 410 asker, 4 tank, 8 piyade savaş aracı ve yedi otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve Msta-B obüsü imha edildi.Rus güçleri Kupyansk yönünde, 30, Krasnıy Liman yönünde 50, Herson yönünde 70 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağını düşürürken, hava savunma sistemleri birimleri 2 Storm Shadow seyir füzesi, 14 HIMARS çoklu roketatar füzesi ve 13 insansız hava aracını imha etti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/ukrayna-ordusu-hersondaki-cocuk-tatil-tesisine-ingiliz-yapimi-fuzeyle-saldirdi-1072241348.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depoları imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve mühimmat depolarına yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depolarına gece saatlerinde füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde yabancı yapımı silah, mühimmat ve insansız hava araçlarının da olduğu askeri teçhizat depolarına yönelik deniz ve hava tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdi” denilerek, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu vurgulandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önceki gün Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Rus birliklerinin Vremevskiy bölgesindeki dört düşman saldırısını püskürttüğü kaydedildi.
Kiev’in Zaporojye bölgesindeki Novodanilovka ve Malaya Tokmaçka yerleşim yerlerine iki kez ilerlemeye çalıştığı ancak başarısız olduğu, çoklu roketatar sistemleri birimlerinin Orehov kentinin güneyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurduğu belirtilerek, “Bu yönlerde toplam 680 Ukraynalı asker, 35 tank, 11 piyade savaş aracı, 19 zırhlı savaş aracı, 3’ü HMMWV olmak üzere 6 zırhlı araç ve Fransız yapımı bir Ceasar obüsü imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, Donetsk yönünde Marinka ve Avdeyevka bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Rus güçleri Ukrayna birliklerinin savunmayı yarma girişimine izin vermedi. Bu yönde Ukraynalı 410 asker, 4 tank, 8 piyade savaş aracı ve yedi otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve Msta-B obüsü imha edildi.
Rus güçleri Kupyansk yönünde, 30, Krasnıy Liman yönünde 50, Herson yönünde 70 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağını düşürürken, hava savunma sistemleri birimleri 2 Storm Shadow seyir füzesi, 14 HIMARS çoklu roketatar füzesi ve 13 insansız hava aracını imha etti.