Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depoları imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Gençkaya: Kriz yalnızca parti liderini değiştirmek ile aşılamaz
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Şimşek, IMF’siz IMF programı izleyecek
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve CHP'deki son gelişmeler!
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Liberal ekonomik politikalar Türkiye'nin kurtuluşu mu?
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTAYA DAİR
Yeni bakanların politikaları nasıl olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
20:45
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-yabanci-techizat-bulunan-depolari-imha-edildi-1072241935.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depoları imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depoları imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve mühimmat depolarına yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediğini... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:12+0300
2023-06-09T22:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063795497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f843a32e1dc08a274e0cddce4ddb25.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depolarına gece saatlerinde füze saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde yabancı yapımı silah, mühimmat ve insansız hava araçlarının da olduğu askeri teçhizat depolarına yönelik deniz ve hava tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdi” denilerek, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu vurgulandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önceki gün Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Rus birliklerinin Vremevskiy bölgesindeki dört düşman saldırısını püskürttüğü kaydedildi.Kiev’in Zaporojye bölgesindeki Novodanilovka ve Malaya Tokmaçka yerleşim yerlerine iki kez ilerlemeye çalıştığı ancak başarısız olduğu, çoklu roketatar sistemleri birimlerinin Orehov kentinin güneyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurduğu belirtilerek, “Bu yönlerde toplam 680 Ukraynalı asker, 35 tank, 11 piyade savaş aracı, 19 zırhlı savaş aracı, 3’ü HMMWV olmak üzere 6 zırhlı araç ve Fransız yapımı bir Ceasar obüsü imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Donetsk yönünde Marinka ve Avdeyevka bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Rus güçleri Ukrayna birliklerinin savunmayı yarma girişimine izin vermedi. Bu yönde Ukraynalı 410 asker, 4 tank, 8 piyade savaş aracı ve yedi otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve Msta-B obüsü imha edildi.Rus güçleri Kupyansk yönünde, 30, Krasnıy Liman yönünde 50, Herson yönünde 70 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağını düşürürken, hava savunma sistemleri birimleri 2 Storm Shadow seyir füzesi, 14 HIMARS çoklu roketatar füzesi ve 13 insansız hava aracını imha etti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/ukrayna-ordusu-hersondaki-cocuk-tatil-tesisine-ingiliz-yapimi-fuzeyle-saldirdi-1072241348.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063795497_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e486ac4c5cbd550e32292db42609ea4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depoları imha edildi

22:12 09.06.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve mühimmat depolarına yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat bulunan depolarına gece saatlerinde füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde yabancı yapımı silah, mühimmat ve insansız hava araçlarının da olduğu askeri teçhizat depolarına yönelik deniz ve hava tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdi” denilerek, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu vurgulandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin önceki gün Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde saldırı girişimlerini sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Rus birliklerinin Vremevskiy bölgesindeki dört düşman saldırısını püskürttüğü kaydedildi.
Kiev’in Zaporojye bölgesindeki Novodanilovka ve Malaya Tokmaçka yerleşim yerlerine iki kez ilerlemeye çalıştığı ancak başarısız olduğu, çoklu roketatar sistemleri birimlerinin Orehov kentinin güneyinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurduğu belirtilerek, “Bu yönlerde toplam 680 Ukraynalı asker, 35 tank, 11 piyade savaş aracı, 19 zırhlı savaş aracı, 3’ü HMMWV olmak üzere 6 zırhlı araç ve Fransız yapımı bir Ceasar obüsü imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, Donetsk yönünde Marinka ve Avdeyevka bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Rus güçleri Ukrayna birliklerinin savunmayı yarma girişimine izin vermedi. Bu yönde Ukraynalı 410 asker, 4 tank, 8 piyade savaş aracı ve yedi otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve Msta-B obüsü imha edildi.
Rus güçleri Kupyansk yönünde, 30, Krasnıy Liman yönünde 50, Herson yönünde 70 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağını düşürürken, hava savunma sistemleri birimleri 2 Storm Shadow seyir füzesi, 14 HIMARS çoklu roketatar füzesi ve 13 insansız hava aracını imha etti.
DHC'deki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu, Herson'daki çocuk tatil tesisine İngiliz yapımı füzeyle saldırdı
21:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала