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Rezidanstan düşen hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü tutuklandı: Kan testi de yapılacak
Rezidanstan düşen hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü tutuklandı: Kan testi de yapılacak
Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
şüpheli ölüm
rezidans
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Ereğli Kapı Mahallesi'nde, hemşire Tuncel'in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.AA'nın haberine göre, Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor" ifadesi kullanılmıştı.
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şüpheli ölüm, rezidans, ereğli, aksaray, doktor
şüpheli ölüm, rezidans, ereğli, aksaray, doktor

Rezidanstan düşen hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü tutuklandı: Kan testi de yapılacak

14:01 09.06.2023 (güncellendi: 14:08 09.06.2023)
© Emre Orman / csgorselarsiv.orgKadın cinayetleri
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Emre Orman / csgorselarsiv.org
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Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı
Ereğli Kapı Mahallesi'nde, hemşire Tuncel'in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA'nın haberine göre, Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor" ifadesi kullanılmıştı.
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