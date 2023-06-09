https://sputniknews.com.tr/20230609/rezidanstan-dusen-hemsirenin-supheli-olumunde-hastane-muduru-tutuklandi-kan-testi-de-yapilacak-1072225099.html

Rezidanstan düşen hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü tutuklandı: Kan testi de yapılacak

Rezidanstan düşen hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü tutuklandı: Kan testi de yapılacak

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T14:01+0300

2023-06-09T14:01+0300

2023-06-09T14:08+0300

yaşam

şüpheli ölüm

rezidans

ereğli

aksaray

doktor

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Ereğli Kapı Mahallesi'nde, hemşire Tuncel'in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.AA'nın haberine göre, Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor" ifadesi kullanılmıştı.

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