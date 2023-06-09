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LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Enuygun.com verilerine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışları yüzde 120 arttı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, LGS sınavı 4 Haziran'da sona erdi. Çocukları sınava giren velilerin büyük bir kısmı sınavın ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladı.Enuygun.com'un verileri sınavın hemen sonrasındaki 5-7 Haziran aralığında sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışlarının bir önceki ayın aynı döneme göre yüzde 120 arttığını gösteriyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, genelde her sınav döneminin ardından turizm hareketliliği yaşandığını belirterek, "Bu durumda seyahat etmenin dinlenmek ve yenilenmek için bir fırsat olmasının etkili olduğunu düşünüyorum.Veliler, tatile çıkmayı yıl boyu okul-kurs-ev üçgeninde yoğun bir şekilde çaba harcayan çocuklarının yeni rutinlerine uyum sağlamadan önce dinlenebilmeleri için bir fırsat olarak görüyor. Bu sayede de her sınav sonrasında sınava giren yaş grubunun olduğu satışlarda artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.Yurt içinde Antalya, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana'nın ilk 5'te olduğunu, yurt dışında ise en çok uçak bileti alınan destinasyonların Belgrad, Bakü, Kahire, Düsseldorf ve Tiflis olduğunu aktaran Özkan, "Yurt dışı satışlarımıza baktığımızda vizesiz ya da kapıda vize seçeneği sunan yerlerin öne çıktığını görüyoruz. Vize işlemleriyle uğraşmaya gerek olmadan seyahat edilebildiği için bu destinasyonların daha çok tercih edildiğini düşünüyorum. Burada Düsseldorf ise bir istisna." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230602/tarihi-kentte-turistlere-ev-kiralamak-yasaklaniyor-1071914890.html
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lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), öğrenci, turizm
lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), öğrenci, turizm

LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış

16:21 09.06.2023
© AATürk Hava Yolları
Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Enuygun.com verilerine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışları yüzde 120 arttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, LGS sınavı 4 Haziran'da sona erdi. Çocukları sınava giren velilerin büyük bir kısmı sınavın ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladı.
Enuygun.com'un verileri sınavın hemen sonrasındaki 5-7 Haziran aralığında sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışlarının bir önceki ayın aynı döneme göre yüzde 120 arttığını gösteriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, genelde her sınav döneminin ardından turizm hareketliliği yaşandığını belirterek, "Bu durumda seyahat etmenin dinlenmek ve yenilenmek için bir fırsat olmasının etkili olduğunu düşünüyorum.Veliler, tatile çıkmayı yıl boyu okul-kurs-ev üçgeninde yoğun bir şekilde çaba harcayan çocuklarının yeni rutinlerine uyum sağlamadan önce dinlenebilmeleri için bir fırsat olarak görüyor. Bu sayede de her sınav sonrasında sınava giren yaş grubunun olduğu satışlarda artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Yurt içinde Antalya, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana'nın ilk 5'te olduğunu, yurt dışında ise en çok uçak bileti alınan destinasyonların Belgrad, Bakü, Kahire, Düsseldorf ve Tiflis olduğunu aktaran Özkan, "Yurt dışı satışlarımıza baktığımızda vizesiz ya da kapıda vize seçeneği sunan yerlerin öne çıktığını görüyoruz. Vize işlemleriyle uğraşmaya gerek olmadan seyahat edilebildiği için bu destinasyonların daha çok tercih edildiğini düşünüyorum. Burada Düsseldorf ise bir istisna." değerlendirmesinde bulundu.
Floransa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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