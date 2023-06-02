https://sputniknews.com.tr/20230602/tarihi-kentte-turistlere-ev-kiralamak-yasaklaniyor-1071914890.html

Tarihi kentte turistlere ev kiralamak yasaklanıyor

Tarihi kentte turistlere ev kiralamak yasaklanıyor

İtalya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Floransa'da konutların kısa süreli kiraya verilmesi yasaklanıyor. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T08:09+0300

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floransa

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turist

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İtalya’ya gelen milyonlarca turistin başlıca uğrak noktası olan, Rönesans'ın beşiği Floransa'da konutlara yönelik ilginç bir karar alındı. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, yaptığı açıklamada, Floransa'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından özel alan olarak belirlenen tarihi kent merkezindeki konutlarda bundan sonra kısa süreli kiralama yapılmasının durdurulacağını bildirdi. Başkan Nardella, alınan tedbirin geriye dönük olmadığını ve 1 Haziran'dan itibaren geçerli olduğunu, bu karar doğrultusunda sadece bu tür yeni konaklama imkanı sunmak isteyenlere artık izin verilmeyeceğini ifade etti. Nardella, bu tedbirle amaçlarının 'Airbnb' ve diğer kısa süreli konaklama ve tatil imkanı sunan sitelerin Floransa'nın tarihi kent merkezini bu şekilde boşaltmasını durdurmak ve yerel konutları korumak olduğunu söyledi. Nardella, "Bunu durup böyle izleyemezdik" dedi.

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