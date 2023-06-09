https://sputniknews.com.tr/20230609/kurskta-petrol-deposunun-yakinina-insansiz-hava-araci-dustu-1072241479.html

Kursk'ta petrol deposunun yakınına insansız hava aracı düştü

Kursk'ta petrol deposunun yakınına insansız hava aracı düştü

Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk kentindeki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının düştüğü açıklandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T21:56+0300

2023-06-09T21:56+0300

2023-06-09T21:56+0300

ukrayna krizi

rusya

kursk

ukrayna

insansız hava aracı

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Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kenteki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.Starovoyt, sanayi tesisi bölgesine düşen İHA’’nın herhangi bir zarara yol açmadığını vurgulayarak, “Durum kontrol altında. Şu anda dronun düştüğü yerde incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.

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