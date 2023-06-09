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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/kurskta-petrol-deposunun-yakinina-insansiz-hava-araci-dustu-1072241479.html
Kursk'ta petrol deposunun yakınına insansız hava aracı düştü
Kursk'ta petrol deposunun yakınına insansız hava aracı düştü
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk kentindeki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının düştüğü açıklandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T21:56+0300
2023-06-09T21:56+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
ukrayna
insansız hava aracı
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Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kenteki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.Starovoyt, sanayi tesisi bölgesine düşen İHA’’nın herhangi bir zarara yol açmadığını vurgulayarak, “Durum kontrol altında. Şu anda dronun düştüğü yerde incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230609/ukrayna-ordusu-hersondaki-cocuk-tatil-tesisine-ingiliz-yapimi-fuzeyle-saldirdi-1072241348.html
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rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı
rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı

Kursk'ta petrol deposunun yakınına insansız hava aracı düştü

21:56 09.06.2023
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail - insansız hava aracı - İHA
İsrail - insansız hava aracı - İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk kentindeki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının düştüğü açıklandı.
Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kenteki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Starovoyt, sanayi tesisi bölgesine düşen İHA’’nın herhangi bir zarara yol açmadığını vurgulayarak, “Durum kontrol altında. Şu anda dronun düştüğü yerde incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.
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