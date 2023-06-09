https://sputniknews.com.tr/20230609/kurskta-petrol-deposunun-yakinina-insansiz-hava-araci-dustu-1072241479.html
Kursk'ta petrol deposunun yakınına insansız hava aracı düştü
Kursk'ta petrol deposunun yakınına insansız hava aracı düştü
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk kentindeki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının düştüğü açıklandı. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T21:56+0300
2023-06-09T21:56+0300
2023-06-09T21:56+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk
ukrayna
insansız hava aracı
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Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kenteki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.Starovoyt, sanayi tesisi bölgesine düşen İHA’’nın herhangi bir zarara yol açmadığını vurgulayarak, “Durum kontrol altında. Şu anda dronun düştüğü yerde incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230609/ukrayna-ordusu-hersondaki-cocuk-tatil-tesisine-ingiliz-yapimi-fuzeyle-saldirdi-1072241348.html
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rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı
rusya, kursk, ukrayna, insansız hava aracı
Kursk'ta petrol deposunun yakınına insansız hava aracı düştü
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Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk kentindeki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının düştüğü açıklandı.
Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kenteki bir petrol deposunun yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Starovoyt, sanayi tesisi bölgesine düşen İHA’’nın herhangi bir zarara yol açmadığını vurgulayarak, “Durum kontrol altında. Şu anda dronun düştüğü yerde incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.