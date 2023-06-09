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Kavcıoğlu'ndan TCMB'ye veda mesajı
Kavcıoğlu'ndan TCMB'ye veda mesajı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu, TCMB'ye veda etti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T20:09+0300
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ekonomi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu, yayımladığı mesajla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) veda etti.AA'nın aktardığına göre, Kavcıoğlu mesajında ''20 Mart 2021 tarihinden itibaren sürdürmekte olduğum TCMB Başkanlığı görevim bugün itibarıyla sona ermiştir. Atılan her adımın başarıya ulaşmasında sizlerin yoğun emeği, azmi ve fedakarlıkları en önemli etken olmuştur'' değerlendirmesinde bulundu.Merkez Bankası'nın insan kaynağı ve teknik kapasitesi ile Cumhuriyetin en kıymetli kurumlarından bir tanesi olduğunu ve en önemli görevleri üstlenmeye devam edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, ''Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin stratejik konumunu en üste çıkaracak şekilde Türk lirasının finansal altyapısında, bankacılık sisteminde ve yatırım, istihdam, üretim ile ihracat kapasitesinde sağlanan başarılarla oluşacak cari fazla neticesinde, sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanacağına olan inancım tamdır. Her birinize ve ailelerinize, görev sürem boyunca gösterdiğiniz özveri ve dayanışma için teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230609/tcmb-baskani-hafize-gaye-erkan-gorevi-kavcioglundan-devraldi-1072231346.html
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

Kavcıoğlu'ndan TCMB'ye veda mesajı

20:09 09.06.2023
© AAMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu, TCMB'ye veda etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu, yayımladığı mesajla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) veda etti.
AA'nın aktardığına göre, Kavcıoğlu mesajında ''20 Mart 2021 tarihinden itibaren sürdürmekte olduğum TCMB Başkanlığı görevim bugün itibarıyla sona ermiştir. Atılan her adımın başarıya ulaşmasında sizlerin yoğun emeği, azmi ve fedakarlıkları en önemli etken olmuştur'' değerlendirmesinde bulundu.
Merkez Bankası'nın insan kaynağı ve teknik kapasitesi ile Cumhuriyetin en kıymetli kurumlarından bir tanesi olduğunu ve en önemli görevleri üstlenmeye devam edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, ''Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin stratejik konumunu en üste çıkaracak şekilde Türk lirasının finansal altyapısında, bankacılık sisteminde ve yatırım, istihdam, üretim ile ihracat kapasitesinde sağlanan başarılarla oluşacak cari fazla neticesinde, sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanacağına olan inancım tamdır. Her birinize ve ailelerinize, görev sürem boyunca gösterdiğiniz özveri ve dayanışma için teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
TÜRKİYE
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı
16:35
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