https://sputniknews.com.tr/20230609/hakim-cubbesi-giyip-adliyeden-televizyonu-calmaya-calisti-1072212048.html

Hakim cübbesi giyip adliyeden televizyonu çalmaya çalıştı

Hakim cübbesi giyip adliyeden televizyonu çalmaya çalıştı

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen H.Y., mesai saatleri içinde eline geçirdiği hakim cübbesini giydikten sonra adliyenin duvarında asılı duran televizyonu çalmaya... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T09:53+0300

2023-06-09T09:53+0300

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türkiye

cübbe

hakim

adliye

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H.Y. isimli 32 yaşındaki zanlı, geçen aylarda İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. H.Y. adliyenin -2 katında bulunan duvara monte edilerek asılı halde duran televizyonu fark etti. Sabah gazetesinin haberine göre, eski yıllarda kullanılan hakim savcılara ait kıyafetlerin sergilendiği alandaki hakim cübbesini giyerek televizyonu duvardan çıkartaran zanlı, adliyenin D kapısına yöneldi. Kapıdan çıkıp adliyeden ayrıldıktan hemen sonra güvenlik görevlilerinin fark ettiği H.Y., durdurularak olay polis görevlilerine bildirildi. Gözaltına alınan H.Y.'nin olayla ilgili ifadesi alındı. İfadesinde H.Y, "Çok alkollüydüm. Televizyonu hangi amaçla sırtladığımı bilmiyorum. Pişmanım" dedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan H.Y., 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

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