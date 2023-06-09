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https://sputniknews.com.tr/20230609/hakim-cubbesi-giyip-adliyeden-televizyonu-calmaya-calisti-1072212048.html
Hakim cübbesi giyip adliyeden televizyonu çalmaya çalıştı
Hakim cübbesi giyip adliyeden televizyonu çalmaya çalıştı
İstanbul Adalet Sarayı'na gelen H.Y., mesai saatleri içinde eline geçirdiği hakim cübbesini giydikten sonra adliyenin duvarında asılı duran televizyonu çalmaya... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T09:53+0300
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H.Y. isimli 32 yaşındaki zanlı, geçen aylarda İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. H.Y. adliyenin -2 katında bulunan duvara monte edilerek asılı halde duran televizyonu fark etti. Sabah gazetesinin haberine göre, eski yıllarda kullanılan hakim savcılara ait kıyafetlerin sergilendiği alandaki hakim cübbesini giyerek televizyonu duvardan çıkartaran zanlı, adliyenin D kapısına yöneldi. Kapıdan çıkıp adliyeden ayrıldıktan hemen sonra güvenlik görevlilerinin fark ettiği H.Y., durdurularak olay polis görevlilerine bildirildi. Gözaltına alınan H.Y.'nin olayla ilgili ifadesi alındı. İfadesinde H.Y, "Çok alkollüydüm. Televizyonu hangi amaçla sırtladığımı bilmiyorum. Pişmanım" dedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan H.Y., 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
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cübbe, hakim, adliye
cübbe, hakim, adliye

Hakim cübbesi giyip adliyeden televizyonu çalmaya çalıştı

09:53 09.06.2023
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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İstanbul Adalet Sarayı'na gelen H.Y., mesai saatleri içinde eline geçirdiği hakim cübbesini giydikten sonra adliyenin duvarında asılı duran televizyonu çalmaya çalıştı.
H.Y. isimli 32 yaşındaki zanlı, geçen aylarda İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. H.Y. adliyenin -2 katında bulunan duvara monte edilerek asılı halde duran televizyonu fark etti.
Sabah gazetesinin haberine göre, eski yıllarda kullanılan hakim savcılara ait kıyafetlerin sergilendiği alandaki hakim cübbesini giyerek televizyonu duvardan çıkartaran zanlı, adliyenin D kapısına yöneldi. Kapıdan çıkıp adliyeden ayrıldıktan hemen sonra güvenlik görevlilerinin fark ettiği H.Y., durdurularak olay polis görevlilerine bildirildi.
Gözaltına alınan H.Y.'nin olayla ilgili ifadesi alındı. İfadesinde H.Y, "Çok alkollüydüm. Televizyonu hangi amaçla sırtladığımı bilmiyorum. Pişmanım" dedi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan H.Y., 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
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