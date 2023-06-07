https://sputniknews.com.tr/20230607/hirsiz-kafasina-gecirdigi-koliyi-cikarinca-yakayi-ele-verdi--1072130633.html
Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi
Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi
ABD'nin Florida eyaletinde soygun sırasında kafasına geçirdiği koliyi çıkaran hırsız, kısa sürede kimliği tespit edilerek yakalandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T13:24+0300
2023-06-07T13:24+0300
2023-06-07T13:24+0300
dünya
hırsız
polis
koli
video
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ABD’nin Florida eyaletinde ilginç bir soygun yaşandı. Evsiz olduğu belirtilen 33 yaşındaki Claude Vincent Griffin, kafasına koli geçirip Miami Gardens’taki bir süpermarkette soygun gerçekleştirdi. Cep telefonlarının bulunduğu raftaki camı kıran Griffin, telefonları hızla sırt çantasına koydu. Ancak şaşkın hırsız, çaldığı ürünleri görmek için kafasındaki koliyi bir anlığına çıkarınca kimliğini açık etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden kimliği tespit edilen Griffin, markete yakın bir noktada soygundan yaklaşık 10 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi
Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi
2023-06-07T13:24+0300
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PT0M23S
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hırsız, polis, koli, video, видео
hırsız, polis, koli, video, видео
Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi
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ABD'nin Florida eyaletinde soygun sırasında kafasına geçirdiği koliyi çıkaran hırsız, kısa sürede kimliği tespit edilerek yakalandı.
ABD’nin Florida eyaletinde ilginç bir soygun yaşandı. Evsiz olduğu belirtilen 33 yaşındaki Claude Vincent Griffin, kafasına koli geçirip Miami Gardens’taki bir süpermarkette soygun gerçekleştirdi. Cep telefonlarının bulunduğu raftaki camı kıran Griffin, telefonları hızla sırt çantasına koydu. Ancak şaşkın hırsız, çaldığı ürünleri görmek için kafasındaki koliyi bir anlığına çıkarınca kimliğini açık etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden kimliği tespit edilen Griffin, markete yakın bir noktada soygundan yaklaşık 10 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.