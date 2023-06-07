https://sputniknews.com.tr/20230607/hirsiz-kafasina-gecirdigi-koliyi-cikarinca-yakayi-ele-verdi--1072130633.html

Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi

Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi

ABD'nin Florida eyaletinde soygun sırasında kafasına geçirdiği koliyi çıkaran hırsız, kısa sürede kimliği tespit edilerek yakalandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T13:24+0300

2023-06-07T13:24+0300

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dünya

hırsız

polis

koli

video

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ABD’nin Florida eyaletinde ilginç bir soygun yaşandı. Evsiz olduğu belirtilen 33 yaşındaki Claude Vincent Griffin, kafasına koli geçirip Miami Gardens’taki bir süpermarkette soygun gerçekleştirdi. Cep telefonlarının bulunduğu raftaki camı kıran Griffin, telefonları hızla sırt çantasına koydu. Ancak şaşkın hırsız, çaldığı ürünleri görmek için kafasındaki koliyi bir anlığına çıkarınca kimliğini açık etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden kimliği tespit edilen Griffin, markete yakın bir noktada soygundan yaklaşık 10 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi Hırsız kafasına geçirdiği koliyi çıkarınca yakayı ele verdi 2023-06-07T13:24+0300 true PT0M23S

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hırsız, polis, koli, video, видео