https://sputniknews.com.tr/20230609/fatih-terim-senol-gunes-ve-mustafa-denizli-bir-araya-geldi-1072225232.html

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk futbolunun önemli değerleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T14:21+0300

2023-06-09T14:21+0300

2023-06-09T14:21+0300

spor

fatih terim

şenol güneş

mustafa denizli

uefa şampiyonlar ligi

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072226209_142:0:1724:890_1920x0_80_0_0_3cdd13cf99b7db0f8ef908b006b6f62b.jpg

İstanbul'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da süren bu etkinliklere ise Türk futbol tarihinin 3 önemli efsanesi de katıldı.Teknik direktörlük kariyerlerinde birçok başarı kazanan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi.'Üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi'Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaştı. Deneyimli teknik adam, bu paylaşımına şu ifadeleri yazdı:

https://sputniknews.com.tr/20230606/fatih-terimin-instagram-hesabi-hacklendi-1072083630.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih terim, şenol güneş, mustafa denizli, uefa şampiyonlar ligi, futbol