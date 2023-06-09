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Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi
Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi
İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk futbolunun önemli değerleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
fatih terim
şenol güneş
mustafa denizli
uefa şampiyonlar ligi
futbol
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İstanbul'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da süren bu etkinliklere ise Türk futbol tarihinin 3 önemli efsanesi de katıldı.Teknik direktörlük kariyerlerinde birçok başarı kazanan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi.'Üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi'Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaştı. Deneyimli teknik adam, bu paylaşımına şu ifadeleri yazdı:
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fatih terim, şenol güneş, mustafa denizli, uefa şampiyonlar ligi, futbol
fatih terim, şenol güneş, mustafa denizli, uefa şampiyonlar ligi, futbol

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi

14:21 09.06.2023
© Instagram/Fatih TerimFatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli
Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Instagram/Fatih Terim
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İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türk futbolunun önemli değerleri Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi.
İstanbul'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da süren bu etkinliklere ise Türk futbol tarihinin 3 önemli efsanesi de katıldı.
Teknik direktörlük kariyerlerinde birçok başarı kazanan Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli bir araya geldi.

'Üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi'

Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaştı. Deneyimli teknik adam, bu paylaşımına şu ifadeleri yazdı:
"Takım arkadaşlarım, meslektaşlarım, 50 yıllık dostlarım… Türkiye’nin kuzeyinden, güneyinden ve batısından gelerek aynı hedef için ömrünü ülke futboluna adayan üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi."
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
YAŞAM
Fatih Terim'in Instagram hesabı hacklendi
6 Haziran , 14:23
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