https://sputniknews.com.tr/20230606/fatih-terimin-instagram-hesabi-hacklendi-1072083630.html
Fatih Terim'in Instagram hesabı hacklendi
Fatih Terim'in Instagram hesabı hacklendi
Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim'in sosyal medya hesabı hacklendi. Fatih Terim'in hesabından Ali Koç paylaşımı... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T14:23+0300
2023-06-06T14:23+0300
2023-06-06T14:23+0300
yaşam
fatih terim
instagram
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Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in sosyal medya hesabı hacklendi. Tecrübeli teknik adamın hesabına yapılan müdahale sonrası Ali Koç paylaşımı dikkat çekti.Fatih Terim ile Ali Koç'un yer aldığı bir video paylaşımı yapılırken, söz konusu görüntülerde "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" sözleri dikkat çekti.Öte yandan Fatih Terim kısa süre içinde hesabını geri aldı. Başarılı hoca yaptığı paylaşımda "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur.Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır.Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim" ifadeleri kullanıldı.
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fatih terim, instagram
Fatih Terim'in Instagram hesabı hacklendi
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Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim'in sosyal medya hesabı hacklendi. Fatih Terim'in hesabından Ali Koç paylaşımı yapıldığı gözlemlendi.
Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in sosyal medya hesabı hacklendi. Tecrübeli teknik adamın hesabına yapılan müdahale sonrası Ali Koç paylaşımı dikkat çekti.
Fatih Terim ile Ali Koç'un yer aldığı bir video paylaşımı yapılırken, söz konusu görüntülerde "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" sözleri dikkat çekti.
Öte yandan Fatih Terim kısa süre içinde hesabını geri aldı. Başarılı hoca yaptığı paylaşımda "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur.
Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır.
Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim" ifadeleri kullanıldı.