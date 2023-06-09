Bakan Özhaseki: Epey bir yük bizi bekliyor, 680 bine yakın konut inşaatını yapmak durumundayız

"Bir deprem ülkesiyiz, bunu böylece kabul edelim. Son yüzyıl içerisinde bu memlekette olan yıkıcı diye adlandırdığımız 6'nın üzerinde şiddetli depremin sayısı 60 civarında. Ölen insanlarımız 150 bin civarında. Maddi hasar yüz milyarlarca lira, hatta dolar cinsinden rakamlarla ancak ifade edilebilir. Böyle olunca bizim deprem gelmeden hazırlığımızı ona göre yapmamız icap ediyor. Özellikle 1999 depreminden sonra yönetmeliklerin değişmesi, ülkede zaten birçok konutun yıkılmamasını sağladı. Ama bu depremin de yine bize bir ders olarak ve bundan sonrasıyla ilgili de ortaya koyacağımız işaret taşlarına adeta yol arkadaşlığı yapacak şekilde yeni yönetmekler ve kanunlar yapmamız icap ediyor. Özellikle başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizi, kentimizi deprem gelmeden daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek için de bir gayretimiz olacak."