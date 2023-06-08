https://sputniknews.com.tr/20230608/kahramanmarasta-42-buyuklugunde-deprem-1072163620.html
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T06:46+0300
2023-06-08T06:46+0300
2023-06-08T06:58+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-annesi-instagram-hesabi-acti-para-kazanmamiz-gerekiyor-1072140699.html
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kahramanmaraş'ta deprem, afad son depremler, son depremler, deprem mi oldu
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
06:46 08.06.2023 (güncellendi: 06:58 08.06.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.