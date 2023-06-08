https://sputniknews.com.tr/20230608/kahramanmarasta-42-buyuklugunde-deprem-1072163620.html

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T06:46+0300

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2023-06-08T06:58+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.Deprem yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

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türkiye

kahramanmaraş

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