https://sputniknews.com.tr/20230606/goksundaki-depremin-ardindan-naci-gorur-haritayi-paylasti-uyardi-riskli-bolgeyi-acikladi-1072063672.html
Göksun'daki depremin ardından Naci Görür haritayı paylaştı, uyardı: Riskli bölgeyi açıkladı
Göksun'daki depremin ardından Naci Görür haritayı paylaştı, uyardı: Riskli bölgeyi açıkladı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu. Görür, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla"... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T06:10+0300
2023-06-06T06:10+0300
2023-06-06T06:10+0300
türkiye
naci görür
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:"Aslanbeyçiftliği-Göksun’da 4,5 deprem oldu. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı'nın kesişme noktasına yakın ama Savrun üzerinde. Daha önce de belirtmiştik. Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla. Sevgiyle..."
https://sputniknews.com.tr/20230604/diyarbakirdaki-deprem-sonrasi-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-benzer-sikismalar-gorulebilir-1071998611.html
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naci görür, kahramanmaraş, deprem
naci görür, kahramanmaraş, deprem
Göksun'daki depremin ardından Naci Görür haritayı paylaştı, uyardı: Riskli bölgeyi açıkladı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu. Görür, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:
"Aslanbeyçiftliği-Göksun’da 4,5 deprem oldu. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı'nın kesişme noktasına yakın ama Savrun üzerinde. Daha önce de belirtmiştik. Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla. Sevgiyle..."