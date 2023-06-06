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https://sputniknews.com.tr/20230606/goksundaki-depremin-ardindan-naci-gorur-haritayi-paylasti-uyardi-riskli-bolgeyi-acikladi-1072063672.html
Göksun'daki depremin ardından Naci Görür haritayı paylaştı, uyardı: Riskli bölgeyi açıkladı
Göksun'daki depremin ardından Naci Görür haritayı paylaştı, uyardı: Riskli bölgeyi açıkladı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu. Görür, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla"... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T06:10+0300
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türkiye
naci görür
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:"Aslanbeyçiftliği-Göksun’da 4,5 deprem oldu. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı'nın kesişme noktasına yakın ama Savrun üzerinde. Daha önce de belirtmiştik. Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla. Sevgiyle..."
https://sputniknews.com.tr/20230604/diyarbakirdaki-deprem-sonrasi-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-benzer-sikismalar-gorulebilir-1071998611.html
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naci görür, kahramanmaraş, deprem

Göksun'daki depremin ardından Naci Görür haritayı paylaştı, uyardı: Riskli bölgeyi açıkladı

06:10 06.06.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu. Görür, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla" dedi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:
"Aslanbeyçiftliği-Göksun’da 4,5 deprem oldu. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı'nın kesişme noktasına yakın ama Savrun üzerinde. Daha önce de belirtmiştik. Burada deprem yoğunluğu görece daha fazla. Sevgiyle..."
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
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Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den 2 il için uyarı: Benzer sıkışmalar görülebilir
4 Haziran , 14:06
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