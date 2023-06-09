https://sputniknews.com.tr/20230609/abdli-emekli-general-hodges-ukrayna-ordusu-kirimdaki-tum-ruslari-oldurmeye-veya-esir-almaya-hazir-1072204437.html
ABD'li emekli general Hodges: Ukrayna ordusu Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır
ABD'li emekli general Hodges: Ukrayna ordusu Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ben Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'ı ele geçirmek için tüm Rusları öldürmeye veya esir... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T00:11+0300
2023-06-09T00:11+0300
2023-06-09T00:11+0300
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ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Koreneral Ben Hodges, İngiliz Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yarımadayı ele geçirmek için Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır olduğunu ileri sürdü.Hodges, “Ukraynalıların stratejik hedefi Kırım'ı geri almak ve bunu tek kurşun atmadan Rusların geri çekilmesini sağlayarak yapabilirlerse çok daha iyi. Ancak yarımadadaki her bir Rus'u öldürmeleri veya esir almaları gerekiyorsa, bunu yapacaklardır” ifadelerini kullandı.Kırım'ın ele geçirilmesinin Ukraynalılar için ‘çok önemli’ olduğuna vurgu yapan Hodges, bu şekilde Rus donanmasını Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinden çıkarmaya zorlayarak, Odessa'dan dünya ticaret yollarına erişim sağlayacaklarını kaydetti.
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ben hodges, ukrayna, rusya, kırım
ben hodges, ukrayna, rusya, kırım
ABD'li emekli general Hodges: Ukrayna ordusu Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır
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ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ben Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'ı ele geçirmek için tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır olduğunu ifade etti.
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Koreneral Ben Hodges, İngiliz Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yarımadayı ele geçirmek için Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır olduğunu ileri sürdü.
Hodges, “Ukraynalıların stratejik hedefi Kırım'ı geri almak ve bunu tek kurşun atmadan Rusların geri çekilmesini sağlayarak yapabilirlerse çok daha iyi. Ancak yarımadadaki her bir Rus'u öldürmeleri veya esir almaları gerekiyorsa, bunu yapacaklardır” ifadelerini kullandı.
Kırım'ın ele geçirilmesinin Ukraynalılar için ‘çok önemli’ olduğuna vurgu yapan Hodges, bu şekilde Rus donanmasını Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinden çıkarmaya zorlayarak, Odessa'dan dünya ticaret yollarına erişim sağlayacaklarını kaydetti.