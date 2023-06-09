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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/abdli-emekli-general-hodges-ukrayna-ordusu-kirimdaki-tum-ruslari-oldurmeye-veya-esir-almaya-hazir-1072204437.html
ABD'li emekli general Hodges: Ukrayna ordusu Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır
ABD'li emekli general Hodges: Ukrayna ordusu Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ben Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'ı ele geçirmek için tüm Rusları öldürmeye veya esir... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Koreneral Ben Hodges, İngiliz Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yarımadayı ele geçirmek için Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır olduğunu ileri sürdü.Hodges, “Ukraynalıların stratejik hedefi Kırım'ı geri almak ve bunu tek kurşun atmadan Rusların geri çekilmesini sağlayarak yapabilirlerse çok daha iyi. Ancak yarımadadaki her bir Rus'u öldürmeleri veya esir almaları gerekiyorsa, bunu yapacaklardır” ifadelerini kullandı.Kırım'ın ele geçirilmesinin Ukraynalılar için ‘çok önemli’ olduğuna vurgu yapan Hodges, bu şekilde Rus donanmasını Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinden çıkarmaya zorlayarak, Odessa'dan dünya ticaret yollarına erişim sağlayacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/patrusev-kiev-su-taskininin-etkisini-artirmak-icin-baraji-vurmadan-dinyeper-hesteki-suyu-saldi-1072147894.html
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ben hodges, ukrayna, rusya, kırım

ABD'li emekli general Hodges: Ukrayna ordusu Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır

00:11 09.06.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023
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ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ben Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'ı ele geçirmek için tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır olduğunu ifade etti.
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Koreneral Ben Hodges, İngiliz Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yarımadayı ele geçirmek için Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır olduğunu ileri sürdü.
Hodges, “Ukraynalıların stratejik hedefi Kırım'ı geri almak ve bunu tek kurşun atmadan Rusların geri çekilmesini sağlayarak yapabilirlerse çok daha iyi. Ancak yarımadadaki her bir Rus'u öldürmeleri veya esir almaları gerekiyorsa, bunu yapacaklardır” ifadelerini kullandı.
Kırım'ın ele geçirilmesinin Ukraynalılar için ‘çok önemli’ olduğuna vurgu yapan Hodges, bu şekilde Rus donanmasını Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinden çıkarmaya zorlayarak, Odessa'dan dünya ticaret yollarına erişim sağlayacaklarını kaydetti.
Novokakhovsky Kültür Sarayı'ndaki heykeller. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 Haziran'daKahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) düzenlediği saldırı sonucunda vanalar parçalandı ve kontrolsüz bir su tahliyesi başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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