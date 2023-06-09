https://sputniknews.com.tr/20230609/abdli-emekli-general-hodges-ukrayna-ordusu-kirimdaki-tum-ruslari-oldurmeye-veya-esir-almaya-hazir-1072204437.html

ABD'li emekli general Hodges: Ukrayna ordusu Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır

ABD'li emekli general Hodges: Ukrayna ordusu Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ben Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım'ı ele geçirmek için tüm Rusları öldürmeye veya esir... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T00:11+0300

2023-06-09T00:11+0300

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ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Koreneral Ben Hodges, İngiliz Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yarımadayı ele geçirmek için Kırım'daki tüm Rusları öldürmeye veya esir almaya hazır olduğunu ileri sürdü.Hodges, “Ukraynalıların stratejik hedefi Kırım'ı geri almak ve bunu tek kurşun atmadan Rusların geri çekilmesini sağlayarak yapabilirlerse çok daha iyi. Ancak yarımadadaki her bir Rus'u öldürmeleri veya esir almaları gerekiyorsa, bunu yapacaklardır” ifadelerini kullandı.Kırım'ın ele geçirilmesinin Ukraynalılar için ‘çok önemli’ olduğuna vurgu yapan Hodges, bu şekilde Rus donanmasını Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinden çıkarmaya zorlayarak, Odessa'dan dünya ticaret yollarına erişim sağlayacaklarını kaydetti.

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