Patruşev: Kiev, su taşkınının etkisini artırmak için barajı vurmadan Dinyeper HES'teki suyu saldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu süratle ‘firavunlaşmaya’ doğru gidiyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Şarkılar bu kez Nurhan Damcıoğlu için çalındı
18:33
87 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan düşünülüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Meclis'te başkanlık seçimi
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230607/patrusev-kiev-su-taskininin-etkisini-artirmak-icin-baraji-vurmadan-dinyeper-hesteki-suyu-saldi-1072147894.html
Patruşev: Kiev, su taşkınının etkisini artırmak için barajı vurmadan Dinyeper HES'teki suyu saldı
Patruşev: Kiev, su taşkınının etkisini artırmak için barajı vurmadan Dinyeper HES'teki suyu saldı
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ni (HES) vurmadan bir gün önce su baskınlarının etkisini artırmak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T19:44+0300
2023-06-07T19:45+0300
dünya
nikolay patruşev
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kahovka hidroelektrik santrali
novaya kahovka
belarus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072147734_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f0826cfa9831b6c58e4fb5a597f486d9.jpg
Patruşev, Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç'le görüşmesi sırasında Ukrayna'nın Kahovka HES'e yönelik saldırısı hakkında değerlendirmede bulundu.Kahovka HES'teki barajın yıkılmasını Kiev rejiminin planlı terör eylemi olarak niteleyen Patruşev, bunun sivilleri ve sivil altyapıyı imha etme amacı taşıdığını vurguladı.Saldırıdan bir gün önce su taşkınlarının etkisini artırmak için daha yüksek seviyedeki Dinyeper HES'teki suyun serbest bırakıldığını söyleyen Patruşev, Ukrayna makamlarının Herson Bölgesi'nin sular altında kalmasının oluşturduğu tehlikenin ve Zaporojye Nükleer Santrali ve Kuzey Kırım Kanalı'na yönelik risklerin farkında olduğunu düşündüğünü ifade etti.'ABD, Rusya ve Belarus'a karşı ilan edilmemiş savaş yürütüyor'Uluslararası gündemdeki duruma ilişkin açıklamalar da yapan Patruşev, ABD'nin ulusal bilinci ve halkları yok etmek için Rusya ve Belarus'a karşı ilan edilmemiş savaş yürüttüğünü vurguladı.Patruşev, bugün Batılı siyasetçilerin bu hususu açıkça dile getirdiğini ve belgelerinde belirttiğini kaydetti.Belarus'un en yakın müttefik ve stratejik ortak olarak kalmaya devam ettiğinin altını çizen Patruşev, "Ortak savunma kabiliyetimizi güçlendiriyoruz, dış yaptırım baskılarına ve iç işlerimize müdahale girişimlerine birlikte karşı koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
ukrayna
novaya kahovka
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072147734_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f8575177ae53c1d03af62f0980562432.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nikolay patruşev, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , belarus
nikolay patruşev, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , belarus

Patruşev: Kiev, su taşkınının etkisini artırmak için barajı vurmadan Dinyeper HES'teki suyu saldı

19:44 07.06.2023 (güncellendi: 19:45 07.06.2023)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinNovokakhovsky Kültür Sarayı'ndaki heykeller. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 Haziran'daKahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) düzenlediği saldırı sonucunda vanalar parçalandı ve kontrolsüz bir su tahliyesi başladı.
Novokakhovsky Kültür Sarayı'ndaki heykeller. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 Haziran'daKahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) düzenlediği saldırı sonucunda vanalar parçalandı ve kontrolsüz bir su tahliyesi başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ni (HES) vurmadan bir gün önce su baskınlarının etkisini artırmak için Dinyeper HES'teki suyu serbest bıraktığını belirtti.
Patruşev, Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç'le görüşmesi sırasında Ukrayna'nın Kahovka HES'e yönelik saldırısı hakkında değerlendirmede bulundu.

Kahovka HES'teki barajın yıkılmasını Kiev rejiminin planlı terör eylemi olarak niteleyen Patruşev, bunun sivilleri ve sivil altyapıyı imha etme amacı taşıdığını vurguladı.

Saldırıdan bir gün önce su taşkınlarının etkisini artırmak için daha yüksek seviyedeki Dinyeper HES'teki suyun serbest bırakıldığını söyleyen Patruşev, Ukrayna makamlarının Herson Bölgesi'nin sular altında kalmasının oluşturduğu tehlikenin ve Zaporojye Nükleer Santrali ve Kuzey Kırım Kanalı'na yönelik risklerin farkında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

'ABD, Rusya ve Belarus'a karşı ilan edilmemiş savaş yürütüyor'

Uluslararası gündemdeki duruma ilişkin açıklamalar da yapan Patruşev, ABD'nin ulusal bilinci ve halkları yok etmek için Rusya ve Belarus'a karşı ilan edilmemiş savaş yürüttüğünü vurguladı.
Patruşev, bugün Batılı siyasetçilerin bu hususu açıkça dile getirdiğini ve belgelerinde belirttiğini kaydetti.
Belarus'un en yakın müttefik ve stratejik ortak olarak kalmaya devam ettiğinin altını çizen Patruşev, "Ortak savunma kabiliyetimizi güçlendiriyoruz, dış yaptırım baskılarına ve iç işlerimize müdahale girişimlerine birlikte karşı koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала