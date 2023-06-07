https://sputniknews.com.tr/20230607/patrusev-kiev-su-taskininin-etkisini-artirmak-icin-baraji-vurmadan-dinyeper-hesteki-suyu-saldi-1072147894.html

Patruşev: Kiev, su taşkınının etkisini artırmak için barajı vurmadan Dinyeper HES'teki suyu saldı

Patruşev: Kiev, su taşkınının etkisini artırmak için barajı vurmadan Dinyeper HES'teki suyu saldı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ni (HES) vurmadan bir gün önce su baskınlarının etkisini artırmak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T19:44+0300

2023-06-07T19:44+0300

2023-06-07T19:45+0300

dünya

nikolay patruşev

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

kahovka hidroelektrik santrali

novaya kahovka

belarus

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Patruşev, Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç'le görüşmesi sırasında Ukrayna'nın Kahovka HES'e yönelik saldırısı hakkında değerlendirmede bulundu.Kahovka HES'teki barajın yıkılmasını Kiev rejiminin planlı terör eylemi olarak niteleyen Patruşev, bunun sivilleri ve sivil altyapıyı imha etme amacı taşıdığını vurguladı.Saldırıdan bir gün önce su taşkınlarının etkisini artırmak için daha yüksek seviyedeki Dinyeper HES'teki suyun serbest bırakıldığını söyleyen Patruşev, Ukrayna makamlarının Herson Bölgesi'nin sular altında kalmasının oluşturduğu tehlikenin ve Zaporojye Nükleer Santrali ve Kuzey Kırım Kanalı'na yönelik risklerin farkında olduğunu düşündüğünü ifade etti.'ABD, Rusya ve Belarus'a karşı ilan edilmemiş savaş yürütüyor'Uluslararası gündemdeki duruma ilişkin açıklamalar da yapan Patruşev, ABD'nin ulusal bilinci ve halkları yok etmek için Rusya ve Belarus'a karşı ilan edilmemiş savaş yürüttüğünü vurguladı.Patruşev, bugün Batılı siyasetçilerin bu hususu açıkça dile getirdiğini ve belgelerinde belirttiğini kaydetti.Belarus'un en yakın müttefik ve stratejik ortak olarak kalmaya devam ettiğinin altını çizen Patruşev, "Ortak savunma kabiliyetimizi güçlendiriyoruz, dış yaptırım baskılarına ve iç işlerimize müdahale girişimlerine birlikte karşı koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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nikolay patruşev, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , belarus