Yeni dönemin ilk MGK'sı toplanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan düşünülüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
Meclis'te başkanlık seçimi
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurdaki yükseliş halkı, reel sektörü ve kamuyu nasıl etkiler?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
88 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230608/yeni-donemin-ilk-mgksi-toplaniyor-1072164700.html
Yeni dönemin ilk MGK'sı toplanıyor
Yeni dönemin ilk MGK'sı toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T08:40+0300
2023-06-08T08:40+0300
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072164546_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1532356d698cc743a0eda5308b619247.jpg
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor. Beştepe'deki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak. Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.MGK'nın gündeminde neler var? Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor. Rusya-Ukrayna konusu ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor. Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/yeni-kabine-uyeleri-tbmm-genel-kurulunda-yemin-etti-1072142583.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072164546_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_1f2b52bbbd67034b9eae7190be06f19f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), toplantı
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), toplantı

Yeni dönemin ilk MGK'sı toplanıyor

08:40 08.06.2023
© AAMGK
MGK - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplanacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor. Beştepe'deki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.
Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

MGK'nın gündeminde neler var?

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.
Rusya-Ukrayna konusu ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.
Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor. Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.
TBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyeleri yemin etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
POLİTİKA
Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
Dün, 16:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала