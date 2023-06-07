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Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
Mecliste bugün yemin töreni vardı. Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulunda ant içti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:54+0300
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politika
tbmm
bakan
kabine
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Genel Kurulda, yeni kabine üyelerinin isimleri ve görevleri okundu.TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Genel Kurulunda ant içti.Daha sonra Bahçeli, birleşime 20 dakika ara verdi. Milletvekilleri, ant içen bakanları tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-can-atalay-aciklamasi-dokunulmazlik-kapsami-disinda-olan-dosyalardan-1072141421.html
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tbmm, bakan, kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi, yemin töreni
tbmm, bakan, kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi, yemin töreni

Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

16:54 07.06.2023 (güncellendi: 16:58 07.06.2023)
© AATBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyeleri yemin etti
TBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyeleri yemin etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Mecliste bugün yemin töreni vardı. Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulunda ant içti.
Genel Kurulda, yeni kabine üyelerinin isimleri ve görevleri okundu.
TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Genel Kurulunda ant içti.
Daha sonra Bahçeli, birleşime 20 dakika ara verdi. Milletvekilleri, ant içen bakanları tebrik etti.
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