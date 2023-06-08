https://sputniknews.com.tr/20230608/yeni-donemin-ilk-mgk-toplantisi-basladi-1072189034.html

Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T16:15+0300

2023-06-08T16:15+0300

2023-06-08T16:15+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

hakan fidan

cevdet yılmaz

terörle mücadele

karadeniz tahıl koridoru

doğu akdeniz

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK, saat 16.00'da başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.Daha önceki toplantılara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katılan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alıyor.Toplantıda iç ve dış güvenlik meselelerine yönelik değerlendirmeler yapılacak.MGK'nın gündeminde neler var?Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.Rusya-Ukrayna konusu ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), hakan fidan, cevdet yılmaz, terörle mücadele, karadeniz tahıl koridoru, doğu akdeniz