Şef Ebru Baybara Demir, Basque Culinary World Prize'ı kazandı

Dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği ve 700 şefin değerlendirildiği Gastronominin Nobel'i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize

2023-06-08T10:47+0300

2023-06-08T10:47+0300

2023-06-08T11:03+0300

yaşam

ebru baybara demir

şef

kadın

ödül

yemek

basque culinary world prize (bcwp)

gastronomi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072168337_0:18:675:398_1920x0_80_0_0_9d081dcff92c4030542d6538ad4c3c9e.jpg

Şef Ebru Baybara Demir, 2023 Basque Culinary World Prize- (Bask Dünya Aşçılık Ödülü) sahibi seçildi.Mardin'de gastronomi alanında hayata geçirdiği dikkat çekici projelerle sosyal kalkınma ve biyoçeşitliliği desteklerken kültürel entegrasyona da katkı sağladı. Şef Baybara Demir, Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlayan destek çalışmasının yanı sıra yirmi yılı aşkın süredir, mülteci entegrasyonu, iklim değişikliğinin toprak üzerindeki etkisi ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bugüne kadar birçok konuya gastronomi odaklı çözüm üretmek için çalıştı.Ayrıca; Şef Nicole Pisani (Birleşik Krallık) ve Şef Heidi Bjerkan (Norveç) projeleriyle jüri tarafından özel mansiyon ödülüne layık görüldü. Şef Pisani, hem bedeni hem de zihni beslemeye odaklanarak okuldaki çocuklara yönelik yemek hizmetlerinde devrim yaratmaya yönelik projesi Chefs in Schools, Şef Bjerkan ise döngüsel ekonomiye odaklı uyguladığı restoran modeliyle küçük üreticiyi, sosyal girişimciyi ve eğitimcileri birleştiren gastronomi anlayışıyla oluşturduğu vizyoner girişimi Vippa ile mansiyona hak kazanmış oldu.Dünya basınında "Gastronominin Nobel'i" olarak adlandırılan ve bu yıl 8’incisi düzenlenen BCWP, gastronominin dönüştürücü gücünün etkisini, mutfak dışında da kullanan şeflerin ilham verici hikayelerini dünyaya duyurmayı amaçlıyor. İspanyol Bask Hükümeti ve Bask Culinary Center tarafından sunulan 100 bin euro ödül, kazanan şefin belirleyeceği projeye yatırım desteği sağlamak için kullanılacak. 2023 kazananı, Basque Culinary Center ve Yoshihiro Narisawa tarafından Tokyo 'da düzenlenen ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren Gastronomi Zirvesi "Traditions in Motion"da açıklandı. Bu yılki seçim, şef Joan Roca'nın başkanlık ettiği ve dünyanın en etkili şeflerinin yer aldığı Basque Culinary Center'ın Uluslararası Konsey üyelerinden oluşan özel bir ekip tarafından gerçekleştirildi.İspanya'nın Bask bölgesindeki San Sebastian'da 2011'de kurulan mutfak okulu Basque Culinary, dünyanın en prestijli yemek okullarından biri olarak tanınıyor.'Jüriye teşekkürlerimi iletiyorum'Baybaya Demir, ödül hakkına şunları söyledi:Ebru Baybara Demir kimdir?Ebru Baybara Demir, Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü’nde lisans eğitiminin ardından 1999 yılında Mardin’e yerleşti. Mardin’i turizmle tanıştırma hayaliyle yola çıkan Demir, yarattığı değişimle şehrin ilk turistik işletmesi olan Cercis Murat Konağı’nı kendisine inanan 21 kadınla beraber açtı. BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından düzenlenen Dünya Gastronomi Turizm Forum’unda Türkiye’yi temsil etti. Demir, 2019 yılından bu yana sosyal gastronomide dünya otoritelerinin bir araya geldiği, İrlanda’da düzenlenen Food on the Edge Zirvesi’nde de hayata geçirdiği projelerin sunumlarıyla sosyal gastronomi alanında Türkiye’yi temsil ediyor. Ebru Baybara Demir, kurucuları arasında yer aldığı Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında Mezopotamya’nın en eski buğdaylarından Sorgül Buğdayı’nın çoğaltımı, Şemim Sabunları, El Ele Elden Ele Mağazası ve online satış platformunun yanı sıra kısa süre içerisinde hayata geçecek yeni girişimlerle yerel ürün, yerel mutfak ve yerel insan kaynağını bir araya getiren ideal kooperatif modelinin ulusal ve uluslararası arenada rol model oluşturabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.Ebru Baybara Demir en son Diyarbakır’da başlayan ve bugün “Yaşamı İyileştiriyoruz” sloganıyla ülkenin birçok iline yayılan Biyobozunur Atık Yönetim Projesini hayata geçirdi. “Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi”, pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze ve meyveden oluşan biyobozunur gıda atığının komposta dönüştürülüp kullanılmasıyla toprağın iyileştirilmesini, çiftçiye destek olmayı ve sağlıklı gıda üretimine katkı sağlamayı içeren rejeneratif (onarıcı) tarım projesidir.Cercis Murat Konağı sadece yeni ya da yerel lezzetler ikram eden alışılmış bir restoran olmadığı gibi Ebru Baybara Demir de yalnızca yemek pişirip sunan bir şef olamazdı; olmadı da. Her akşam misafirlerine geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilmiş ürünler, geleneksel reçeteler, özgün sunumlarla servis yapan Cercis Murat Konağı; Ebru Baybara Demir ve cesaretle üreten bölge insanlarıyla birlikte geleceğe dair hedeflerin birleşme noktası haline geldi.Ebru Baybara Demir, yerel yönetimler ve bakanlıkların yanı sıra çeşitli uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör girişimcilerinin de desteğini alarak, Mardin ve çevresinde halkın doğrudan ekonomik dönüşüme katkı sağladığı pek çok alanda projeler hayata geçirdi. Projelerini anlatmak ve geleneksel yemek sunumlarını yapmak üzere, yetiştirdiği öğrencileriyle birlikte Türkiye’nin farklı noktalarından, Avrupa ve Amerika’dan davetler alan, gerçek ürün ve gerçek hayatların peşinde koşan bir sosyal girişimci ve şef olan Ebru Baybara Demir, evli ve üç çocuk annesidir.

