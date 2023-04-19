https://sputniknews.com.tr/20230419/42-istanbul-film-festivali-odulleri-sahiplerini-buldu-1069909408.html

42. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

42. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 42.'si düzenlenen İstanbul Film Festivali'ndeki en iyi filme verilen Altın Lale Ulusal Yarışma Ödülü'nü Ayşe Polat'ın yazıp yönettiği 'Kör Noktada'... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:21+0300

2023-04-19T16:21+0300

2023-04-19T16:21+0300

istanbul film festivali

ödül

yaşam

belgesel

soho house

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İstanbul Film Festivali Ödül Töreni'nin 42.'si, 18 Nisan Salı gecesi Soho House İstanbul’da yapıldı. Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı.Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri takdim edildi.Ulusal Yarışma’da ‘En İyi Film’e verilen Altın Lale Ödülü için yapımı 2022-2023 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. ‘Altın Lale’yi Ayşe Polat’ın yönettiği ‘Kör Noktada’ filmi alırken, Polat aynı zamanda 250 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen ‘Jüri Özel Ödülü’ne Fikret Reyhan’ın yönettiği ‘Cam Perde’, ‘En İyi Yönetmen’ ödülüne ‘Ayna Ayna’ filmiyle Belmin Söylemez, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne yine ‘Ayna Ayna’ filmindeki rolleriyle Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan değer görüldü.‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü de ‘Cam Perde’ filmindeki performansıyla Alper Çankaya alırken, ‘En İyi Senaryo’ ödülünü ‘Kör Noktada’ filminin senaristi Ayşe Polat kazandı.Kör NoktadaYönetmen: Ayşe PolatCam Perde Yönetmen: Fikret ReyhanSanki Her Şey Biraz FelaketYönetmen: Umut SubaşıBelmin Söylemez / Ayna AynaAlper Çankaya (Cam Perde)Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan (Ayna Ayna)Ayşe Polat (Kör Noktada)BarsYönetmen: Orçun KöksalBarış Aygen (Bir Tutam Karanfil)Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (Iguana Tokyo)Serhad Mutlu, Jörg Volkmar (Kör Noktada)Kazuya Nagaya, Sound Walk Collective (Iguana Tokyo)Ayşe Polat (Kör Noktada)Üçüncü Dünya SavaşıYönetmen: Houman SeyediPamfirYönetmen: Dmytro Sukholytkyy-SobchukAtlantic BarYönetmen: Fanny MolinsSıradaki KızYönetmen: July JungBoşluktaYönetmen: Somnur VardarGüvenli Bir YerYönetmen: Juraj LeroticAdresYönetmen: Aram DildarSuriyeli KozmonotYönetmen: Charles Emir Richards8 Mart 2020: Bir GünceYönetmen: Fırat Yücel

https://sputniknews.com.tr/20220929/filmekimi-basliyor-biletler-4-ekimde-satista-1061754738.html

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istanbul film festivali, ödül, belgesel, soho house