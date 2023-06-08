https://sputniknews.com.tr/20230608/rusyadan-erdogan-aciklamasi-memnuniyetle-karsiliyoruz-1072167569.html

Rusya: Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz

Rusya: Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T10:40+0300

2023-06-08T10:40+0300

2023-06-08T10:43+0300

dünya

rusya

recep tayyip erdoğan

türkiye

ikili ilişkiler

ilişki

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071884724_0:0:2912:1637_1920x0_80_0_0_271002eab4129399fda1b60da3bca6a5.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu' yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.AA'nın haberine göre Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-putinle-telefonda-gorustu--1072138477.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, ikili ilişkiler, ilişki, abd