https://sputniknews.com.tr/20230608/rusyadan-erdogan-aciklamasi-memnuniyetle-karsiliyoruz-1072167569.html
Rusya: Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
Rusya: Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T10:40+0300
2023-06-08T10:40+0300
2023-06-08T10:43+0300
dünya
rusya
recep tayyip erdoğan
türkiye
ikili ilişkiler
ilişki
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu' yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.AA'nın haberine göre Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-putinle-telefonda-gorustu--1072138477.html
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rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, ikili ilişkiler, ilişki, abd
rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, ikili ilişkiler, ilişki, abd
Rusya: Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
10:40 08.06.2023 (güncellendi: 10:43 08.06.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu' yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.
AA'nın haberine göre Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.