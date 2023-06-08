https://sputniknews.com.tr/20230608/rus-ve-turk-liderlerin-kuresel-istikrari-saglama-gayretleri-onemli-bir-ornek-teskil-ediyor-1072200324.html

'Rus ve Türk liderlerin küresel istikrarı sağlama gayretleri önemli bir örnek teşkil ediyor'

'Rus ve Türk liderlerin küresel istikrarı sağlama gayretleri önemli bir örnek teşkil ediyor'

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Şeyh Ravil Gaynutdin, Rusya ve Türkiye liderlerinin küresel istikrarı sağlama ve tehditleri önleme konusundaki gayretlerinin... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T21:54+0300

2023-06-08T21:54+0300

2023-06-08T21:54+0300

dünya

türkiye

rusya

rusya müftüler konseyi

mehmet samsar

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Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki yüksek düzeydeki siyasi ilişkilerin, iki ülke liderlerinin siyasi bilgeliğinin, küresel istikrarı sağlama ve tehditleri önleme konusundaki gayretlerinin önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi.Gaynutdin "Ülkelerimiz arasındaki modern ve güçlü ilişkilerin seviyesi, birçok yönden liderlerin siyasi bilgeliğini, istikrarı sağlama ve küresel tehditleri önleme arzusunu gösteren örnek niteliğindedir. Rusya ve Türkiye'nin geleneksel değerler, kültürlerin diyaloğu ve inananların haklarının korunması alanında yakınlığı da önemlidir” dedi.Müftü, Türkiye Büyükelçisi'nden Rusya Müslümanlarının cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini iletmesini isteyerek, “Sizden Sayın Erdoğan'a, inancını alenen göstermesinin, kutsal Kuran'a karşı saygılı tavrının, dini kültüre gösterdiği ilginin dünyadaki Müslümanların saygısını kazandığını iletmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.Gaynutdin, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Moskova Merkez Camii'nin açılışına katılmasının Rusya'daki milyonlarca Müslüman için tarihi bir olay olduğunu vurgulayarak, Erdoğan’ı Moskova Merkez Camii'ni tekrar ziyaret etmeye davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230608/kulebadan-erdoganin-kahovka-barajinin-patlatilmasi-olayinin-sorusturulmasi-onerisine-kaba-yanit--1072195465.html

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