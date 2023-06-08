https://sputniknews.com.tr/20230608/putin-acil-durumlar-bakanligina-herson-bolgesinde-selden-etkilenen-hanelere-yardim-talimati-verdi-1072200194.html

Putin, Acil Durumlar Bakanlığı'na Herson bölgesinde selden etkilenen hanelere yardım talimatı verdi

Putin, Acil Durumlar Bakanlığı'na Herson bölgesinde selden etkilenen hanelere yardım talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo ile telefonda görüştüğü, görüşmede bölgedeki durumun ele alındığı duyuruldu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T21:51+0300

2023-06-08T21:51+0300

2023-06-08T21:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

herson

kahovka hidroelektrik santrali

dmitriy peskov

kremlin

acil durumlar bakanlığı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin’in Herson Bölgesi Vali Vekili Saldo ile yaptığı telefon görüşmesinde Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne yönelik sabotaj sonrasındaki durumu ele aldığı ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bölgede su baskınından etkilenen hanelere yardım etme talimatı verdiğini belirtti.Peskov, “Başkan Putin, Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo ile telefonda görüştü. Bölge yöneticisi, Devlet Başkanı’na Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin sabotaj sonucu yıkılmasından sonra bölgedeki durum ile ilgili bilgi verdi” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, “Başkan Putin, Acil Durumlar Bakanlığı'na su baskınından etkilenen hanelere Rus normlarına tamamen uygun bir şekilde gerekli tüm yardımı sağlama talimatı verdi” ifadelerini kullandı.Peskov, “Putin, söz konusu sabotajın sonuçları ve neden olduğu su baskını ile ilgili olarak bölgede ortaya çıkan tüm ek ihtiyaçların analiz edilmesi talimatını verdi” vurgusunu yaptı.

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rusya, ukrayna, herson, kahovka hidroelektrik santrali, dmitriy peskov, kremlin, acil durumlar bakanlığı