https://sputniknews.com.tr/20230608/piknikcilere-ayi-soku-bazlama-verelim-1072181930.html

Piknikçilere ayı şoku: 'Bazlama verelim'

Piknikçilere ayı şoku: 'Bazlama verelim'

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda piknik yapan aile, bulundukları yere bir ayının gelmesiyle şaşkınlığa uğradı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T14:29+0300

2023-06-08T14:29+0300

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yaşam

ayı

piknik

bazlama

şok

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Aç kaldığı için Soğuksu Milli Parkı'nda piknik alanına inen ayı, bir aileyi yerinden etti. Önce şaşkınlığa uğrayan, sonra ayıya yiyecek vermeyi düşünen aile o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ayının piknik alanında yiyecek ararken aile, "Ekmek verelim, bazlama verelim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/kafasinda-plastik-bidonla-gezen-ayi-17-gun-sonra-kurtarildi--1071812947.html

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ayı, piknik, bazlama, şok