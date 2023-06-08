https://sputniknews.com.tr/20230608/piknikcilere-ayi-soku-bazlama-verelim-1072181930.html
Piknikçilere ayı şoku: 'Bazlama verelim'
Piknikçilere ayı şoku: 'Bazlama verelim'
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda piknik yapan aile, bulundukları yere bir ayının gelmesiyle şaşkınlığa uğradı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T14:29+0300
2023-06-08T14:29+0300
2023-06-08T14:37+0300
yaşam
ayı
piknik
bazlama
şok
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Aç kaldığı için Soğuksu Milli Parkı'nda piknik alanına inen ayı, bir aileyi yerinden etti. Önce şaşkınlığa uğrayan, sonra ayıya yiyecek vermeyi düşünen aile o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ayının piknik alanında yiyecek ararken aile, "Ekmek verelim, bazlama verelim" dedi.
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ayı, piknik, bazlama, şok
ayı, piknik, bazlama, şok
Piknikçilere ayı şoku: 'Bazlama verelim'
14:29 08.06.2023 (güncellendi: 14:37 08.06.2023) Abone ol
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda piknik yapan aile, bulundukları yere bir ayının gelmesiyle şaşkınlığa uğradı.
Aç kaldığı için Soğuksu Milli Parkı'nda piknik alanına inen ayı, bir aileyi yerinden etti.
Önce şaşkınlığa uğrayan, sonra ayıya yiyecek vermeyi düşünen aile o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Ayının piknik alanında yiyecek ararken aile, "Ekmek verelim, bazlama verelim" dedi.