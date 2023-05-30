https://sputniknews.com.tr/20230530/kafasinda-plastik-bidonla-gezen-ayi-17-gun-sonra-kurtarildi--1071812947.html
Kafasında plastik bidonla gezen ayı 17 gün sonra kurtarıldı
Kafasında plastik bidonla gezen ayı 17 gün sonra kurtarıldı
Slovakya’daki Milli Park Raj'da kafasında plastik bidonla gezen ayı, 17 gün sonra doğa koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T23:36+0300
2023-05-30T23:36+0300
2023-05-30T23:44+0300
yaşam
ayı
slovakya
milli park
bidon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071160903_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f44d2581eb6900c2c7450b5f1582421c.jpg
Slovakya’da doğa koruma ekipleri, ülkenin kuzeyindeki Tatra Dağları’nı da içine alan milli park Raj'da bir ayının kafası bir bidona sıkışmış şekilde dolaştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 17 gün sonra milli parkın Straten bölgesinde söz konusu ayıyı bularak kurtarma çalışması başlattı. Ayının kafasında bidonla uzun süre hayatta kalmasına ve bu şekilde su içmeyi öğrenmesine şaşırdıklarını belirten görevliler, veteriner yardımıyla ayıyı uyutarak, kafasındaki bidonu çıkardı.Veteriner kontrolünün ardından tekrar doğaya bırakına ayının, yaban domuzları için bırakılan 30 litrelik bidondaki mısırı yemek isterken kafasını bidona sıkıştırdığı belirledi.
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071160903_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_019e9e0724750e776edef581aff7bda1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayı, slovakya, milli park, bidon
ayı, slovakya, milli park, bidon
Kafasında plastik bidonla gezen ayı 17 gün sonra kurtarıldı
23:36 30.05.2023 (güncellendi: 23:44 30.05.2023) Abone ol
Slovakya’daki Milli Park Raj'da kafasında plastik bidonla gezen ayı, 17 gün sonra doğa koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Slovakya’da doğa koruma ekipleri, ülkenin kuzeyindeki Tatra Dağları’nı da içine alan milli park Raj'da bir ayının kafası bir bidona sıkışmış şekilde dolaştığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, 17 gün sonra milli parkın Straten bölgesinde söz konusu ayıyı bularak kurtarma çalışması başlattı.
Ayının kafasında bidonla uzun süre hayatta kalmasına ve bu şekilde su içmeyi öğrenmesine şaşırdıklarını belirten görevliler, veteriner yardımıyla ayıyı uyutarak, kafasındaki bidonu çıkardı.
Veteriner kontrolünün ardından tekrar doğaya bırakına ayının, yaban domuzları için bırakılan 30 litrelik bidondaki mısırı yemek isterken kafasını bidona sıkıştırdığı belirledi.