https://sputniknews.com.tr/20230608/mustafa-sarigulun-partisi-tdp-chpye-katilma-karari-aldi-1072176970.html
Mustafa Sarıgül’ün partisi TDP, CHP’ye katılma kararı aldı
Mustafa Sarıgül’ün partisi TDP, CHP’ye katılma kararı aldı
CHP’den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Parti Meclisi'ni topladı. TDP genel kurul yaparak CHP’ye... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T13:17+0300
2023-06-08T13:17+0300
2023-06-08T13:54+0300
politika
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP çatısı altında seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek partisinin CHP’ye katılacağını açıkladı.Sarıgül yaptığı açıklamada “Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarını ön plana alamayız. Kolay olanı değil, doğru olanı seçmeliyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktadır. Doğru olan elimizi taşın altına koymaktır ve Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almaktır. Demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunanlar olarak ittifak halinde olmamız lazım. Tarih boyunca iyiyle kötü, haklı ile haksız, hep karşı karşıya gelmiştir. Eninde sonunda iyiler ve haklılar galip gelmiştir. Verdiğimiz kararla tarihin doğru tarafında yer alacağız. Meclisimizi ve demokrasimizi göstermelik olmaktan çıkaracağız. Türkiye’yi korkulardan ve korkutanlardan kurtaracağız. TDP İle CHP’nin birleşme süreci bugün başlamıştır” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisi üzerine Mustafa Sarıgül, genel başkan olduğu TDP ile CHP’nin birleşme çalışması başlatıldığını belirtti. Sürecin yürümesi için TDP Parti Meclisi genel kurul düzenleme kararı aldı. Genel Kurul sonrasında partiyi fes ederek CHP’ye katılma kararı alacak. Bu karar sonrasında TDP’nin resmi kimliği sonra ermiş olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230602/sarigulun-partisi-de-chpye-katilacak-1071948540.html
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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), cumhuriyet halk partisi (chp)
mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), cumhuriyet halk partisi (chp)
Mustafa Sarıgül’ün partisi TDP, CHP’ye katılma kararı aldı
13:17 08.06.2023 (güncellendi: 13:54 08.06.2023) Abone ol
CHP’den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Parti Meclisi'ni topladı. TDP genel kurul yaparak CHP’ye katılma kararı aldı.
CHP çatısı altında seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek partisinin CHP’ye katılacağını açıkladı.
Sarıgül yaptığı açıklamada “Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarını ön plana alamayız. Kolay olanı değil, doğru olanı seçmeliyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktadır. Doğru olan elimizi taşın altına koymaktır ve Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almaktır. Demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunanlar olarak ittifak halinde olmamız lazım. Tarih boyunca iyiyle kötü, haklı ile haksız, hep karşı karşıya gelmiştir. Eninde sonunda iyiler ve haklılar galip gelmiştir. Verdiğimiz kararla tarihin doğru tarafında yer alacağız. Meclisimizi ve demokrasimizi göstermelik olmaktan çıkaracağız. Türkiye’yi korkulardan ve korkutanlardan kurtaracağız. TDP İle CHP’nin birleşme süreci bugün başlamıştır” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisi üzerine Mustafa Sarıgül, genel başkan olduğu TDP ile CHP’nin birleşme çalışması başlatıldığını belirtti. Sürecin yürümesi için TDP Parti Meclisi genel kurul düzenleme kararı aldı. Genel Kurul sonrasında partiyi fes ederek CHP’ye katılma kararı alacak. Bu karar sonrasında TDP’nin resmi kimliği sonra ermiş olacak.