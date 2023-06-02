https://sputniknews.com.tr/20230602/sarigulun-partisi-de-chpye-katilacak-1071948540.html
Sarıgül’ün partisi de CHP’ye katılacak
Sarıgül’ün partisi de CHP’ye katılacak
CHP’den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM’de CHP çatısı altında çalışmaya devam edeceğini belirtti... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T19:10+0300
2023-06-02T19:10+0300
2023-06-02T19:11+0300
politika
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
chp
tbmm
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CHP çatısı altında seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TBMM’de basın toplantısı düzenledi. CHP’den Milletvekili seçilen ama başka partilere geçen isimlere tepki göstererek “Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı. Mustafa Sarıgül’ün genel başkan olduğu TDP’nin önümüzdeki günlerde bir büyük kongre düzenleyeceği ve CHP’ye katılma kararı alacağı öğrenildi. Sarıgül 2020 yılında DSP’den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi’ni kurmuştu.
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), chp, tbmm
mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), chp, tbmm
Sarıgül’ün partisi de CHP’ye katılacak
19:10 02.06.2023 (güncellendi: 19:11 02.06.2023) Abone ol
CHP’den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM’de CHP çatısı altında çalışmaya devam edeceğini belirtti. Sarıgül’ün partisinin önümüzdeki günlerde kongre yaparak CHP’ye katılacağı öğrenildi.
CHP çatısı altında seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
CHP’den Milletvekili seçilen ama başka partilere geçen isimlere tepki göstererek “Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
Mustafa Sarıgül’ün genel başkan olduğu TDP’nin önümüzdeki günlerde bir büyük kongre düzenleyeceği ve CHP’ye katılma kararı alacağı öğrenildi.
Sarıgül 2020 yılında DSP’den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi’ni kurmuştu.