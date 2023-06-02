https://sputniknews.com.tr/20230602/sarigulun-partisi-de-chpye-katilacak-1071948540.html

Sarıgül’ün partisi de CHP’ye katılacak

Sarıgül’ün partisi de CHP’ye katılacak

CHP’den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM’de CHP çatısı altında çalışmaya devam edeceğini belirtti... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T19:10+0300

2023-06-02T19:10+0300

2023-06-02T19:11+0300

politika

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

chp

tbmm

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CHP çatısı altında seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TBMM’de basın toplantısı düzenledi. CHP’den Milletvekili seçilen ama başka partilere geçen isimlere tepki göstererek “Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı. Mustafa Sarıgül’ün genel başkan olduğu TDP’nin önümüzdeki günlerde bir büyük kongre düzenleyeceği ve CHP’ye katılma kararı alacağı öğrenildi. Sarıgül 2020 yılında DSP’den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi’ni kurmuştu.

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2023

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), chp, tbmm