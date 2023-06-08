https://sputniknews.com.tr/20230608/maltepede-tunel-calismasinda-patlama-1072172557.html
Maltepe'de tünel çalışmasında patlama
Maltepe'de tünel çalışmasında patlama
Maltepe Meydan Projesi çalışmaları sırasında tünel içerisinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Yoğun gaz kokusu ve beraberinde ufak çapta patlamalar yaşandı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T12:13+0300
2023-06-08T12:13+0300
2023-06-08T12:13+0300
yaşam
türkiye
istanbul
maltepe
patlama
doğalgaz patlaması
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Maltepe Meydan Projesi alanında bulunan tünel içerisinde iddiaya göre, tünel içerisinde kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar da yaşandı. Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı alandaki gaz sızıntısı kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında alan yaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çalışmaların yürütüldüğü alan havadan görüntülendi.'Doğalgaz borusu patlamış'Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Namık Kemal Komili, “Kepçe operatörü arkadaş çalışma yapıyordu. Bir anda epey yüksek sesle kepçenin sesi geldi. Ardından oldukça yüksek bir ses daha geldi. Sonradan öğrendik ki doğal gaz patlamış. Patlama sonrası yaklaşık 25 dakika bu ses devam etti. Ardından İGDAŞ ekipleri geldi. Bir süre de onlar uğraştı. Burası yaya geçişine kapatıldı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/havai-fisek-kutlama-yapanlarin-elinde-patladi-1071748143.html
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türkiye, istanbul, maltepe, patlama, doğalgaz patlaması
türkiye, istanbul, maltepe, patlama, doğalgaz patlaması
Maltepe'de tünel çalışmasında patlama
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Maltepe Meydan Projesi çalışmaları sırasında tünel içerisinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Yoğun gaz kokusu ve beraberinde ufak çapta patlamalar yaşandı.
Maltepe Meydan Projesi alanında bulunan tünel içerisinde iddiaya göre, tünel içerisinde kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğal gaz borusu patladı.
Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar da yaşandı. Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı alandaki gaz sızıntısı kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında alan yaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çalışmaların yürütüldüğü alan havadan görüntülendi.
'Doğalgaz borusu patlamış'
Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Namık Kemal Komili, “Kepçe operatörü arkadaş çalışma yapıyordu. Bir anda epey yüksek sesle kepçenin sesi geldi. Ardından oldukça yüksek bir ses daha geldi. Sonradan öğrendik ki doğal gaz patlamış. Patlama sonrası yaklaşık 25 dakika bu ses devam etti. Ardından İGDAŞ ekipleri geldi. Bir süre de onlar uğraştı. Burası yaya geçişine kapatıldı” dedi.