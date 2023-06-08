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Maçtan sakatlanarak ayrılan Cenk Tosun'un son durumu belli oldu
Maçtan sakatlanarak ayrılan Cenk Tosun'un son durumu belli oldu
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, sezonu talihsiz bir sakatlıkla kapadı. Konyaspor maçının son dakikalarında acı içinde yerde kalan oyuncunun ilk etapta dizinden... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T10:12+0300
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spor
beşiktaş
konyaspor
spor toto süper lig
cenk tosun
sakatlık
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Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak ikincilik şansını kaçıran Beşiktaş'ta Cenk Tosun da sakatlandı.Karşılaşmanın 90+2. dakikasında girdiği gol pozisyonu sırasında sakatlanan ve acı için gözyaşlarına boğulan Cenk, sahayı sedyeyle terk etti.Tecrübeli golcünün saha içindeki görüntüsü dizinden sakatlık yaşadığı yönündeydi ancak durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Cenk Tosun'un sakatlığının sol bacak üst adalesinde olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.Beşiktaş ligi 3. tamamladıSpor Toto Süper Lig'in son haftasında Arabam.com Konyaspor'la Vodafone Park'ta 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ligi 3. sırada noktaladı.Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında ilk yarının son dakikasında Oğulcan Ülgün'ün attığı golle ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Pozuelo'nun golleriyle Konyaspor 3-2 öne geçti. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü ise 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.Beşiktaş bu sonucun ardından sezonu 78 puanla 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
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beşiktaş, konyaspor, spor toto süper lig, cenk tosun, sakatlık
beşiktaş, konyaspor, spor toto süper lig, cenk tosun, sakatlık

Maçtan sakatlanarak ayrılan Cenk Tosun'un son durumu belli oldu

10:12 08.06.2023
© AACenk Tosun
Cenk Tosun - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, sezonu talihsiz bir sakatlıkla kapadı. Konyaspor maçının son dakikalarında acı içinde yerde kalan oyuncunun ilk etapta dizinden sorun yaşadığı sanılsa da durumunun farklı olduğu ve sol bacak üst adalesinden sakatlandığı ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak ikincilik şansını kaçıran Beşiktaş'ta Cenk Tosun da sakatlandı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında girdiği gol pozisyonu sırasında sakatlanan ve acı için gözyaşlarına boğulan Cenk, sahayı sedyeyle terk etti.

Tecrübeli golcünün saha içindeki görüntüsü dizinden sakatlık yaşadığı yönündeydi ancak durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Cenk Tosun'un sakatlığının sol bacak üst adalesinde olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.
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5 Haziran , 15:16

Beşiktaş ligi 3. tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Arabam.com Konyaspor'la Vodafone Park'ta 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ligi 3. sırada noktaladı.
Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında ilk yarının son dakikasında Oğulcan Ülgün'ün attığı golle ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Pozuelo'nun golleriyle Konyaspor 3-2 öne geçti. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü ise 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.
Beşiktaş bu sonucun ardından sezonu 78 puanla 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
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