https://sputniknews.com.tr/20230605/wout-weghortsun-manchester-united-macerasi-kisa-surdu-besiktas-yildiz-futbolcu-icin-devreye-girdi-1072039422.html
Wout Weghorts'un Manchester United macerası kısa sürdü, Beşiktaş yıldız futbolcu için devreye girdi
Wout Weghorts'un Manchester United macerası kısa sürdü, Beşiktaş yıldız futbolcu için devreye girdi
İngiltere Premier League ekibi Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorts'un yeni takımı belli oluyor. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T15:16+0300
2023-06-05T15:16+0300
2023-06-05T15:16+0300
spor
spor toto süper lig
manchester united
wout weghorst
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The Sun'ın haberine göre, bonservisi Burnley'de bulunan ve devre arasında kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'tan Manchester United'a geçiş yapan Weghorst, kırmızı şeytanlardan sezon sonunda ayrılıyor.Premier Lig'de birçok talibi olan olan Weghorst'u en fazla isteyen takım ise Everton olurken, haberin detaylarında Beşiktaş'ın da ikinci kez kiralamak için hamle yapabileceği iddia edildi.30 yaşındaki yıldız bu sezon Manchester United formasıyla ligde çıktığı 17 lig maçında golle tanışamazken diğer kulvarlarda iki gol attı. 12 milyon Euro karşığında Burnley'in geçen sezon kadrosuna kattığı Weghorst'u, teknik direktör Vincent Kompany kadroda düşünmüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
spor toto süper lig, manchester united, wout weghorst
spor toto süper lig, manchester united, wout weghorst
Wout Weghorts'un Manchester United macerası kısa sürdü, Beşiktaş yıldız futbolcu için devreye girdi
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İngiltere Premier League ekibi Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorts'un yeni takımı belli oluyor.
The Sun'ın haberine göre, bonservisi Burnley'de bulunan ve devre arasında kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'tan Manchester United'a geçiş yapan Weghorst, kırmızı şeytanlardan sezon sonunda ayrılıyor.
Premier Lig'de birçok talibi olan olan Weghorst'u en fazla isteyen takım ise Everton olurken, haberin detaylarında Beşiktaş'ın da ikinci kez kiralamak için hamle yapabileceği iddia edildi.
30 yaşındaki yıldız bu sezon Manchester United formasıyla ligde çıktığı 17 lig maçında golle tanışamazken diğer kulvarlarda iki gol attı.
12 milyon Euro karşığında Burnley'in geçen sezon kadrosuna kattığı Weghorst'u, teknik direktör Vincent Kompany kadroda düşünmüyor.