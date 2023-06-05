https://sputniknews.com.tr/20230605/wout-weghortsun-manchester-united-macerasi-kisa-surdu-besiktas-yildiz-futbolcu-icin-devreye-girdi-1072039422.html

Wout Weghorts'un Manchester United macerası kısa sürdü, Beşiktaş yıldız futbolcu için devreye girdi

Wout Weghorts'un Manchester United macerası kısa sürdü, Beşiktaş yıldız futbolcu için devreye girdi

İngiltere Premier League ekibi Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorts'un yeni takımı belli oluyor. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T15:16+0300

2023-06-05T15:16+0300

2023-06-05T15:16+0300

spor

spor toto süper lig

manchester united

wout weghorst

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The Sun'ın haberine göre, bonservisi Burnley'de bulunan ve devre arasında kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'tan Manchester United'a geçiş yapan Weghorst, kırmızı şeytanlardan sezon sonunda ayrılıyor.Premier Lig'de birçok talibi olan olan Weghorst'u en fazla isteyen takım ise Everton olurken, haberin detaylarında Beşiktaş'ın da ikinci kez kiralamak için hamle yapabileceği iddia edildi.30 yaşındaki yıldız bu sezon Manchester United formasıyla ligde çıktığı 17 lig maçında golle tanışamazken diğer kulvarlarda iki gol attı. 12 milyon Euro karşığında Burnley'in geçen sezon kadrosuna kattığı Weghorst'u, teknik direktör Vincent Kompany kadroda düşünmüyor.

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spor toto süper lig, manchester united, wout weghorst