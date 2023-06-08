Kremlin: Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının patlatılması tahıl anlaşmasını olumsuz etkileyebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan düşünülüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
Meclis'te başkanlık seçimi
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kurdaki yükseliş halkı, reel sektörü ve kamuyu nasıl etkiler?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de sezonu Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü bitirdi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/kremlin-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattinin-patlatilmasi-tahil-anlasmasini-olumsuz-etkileyebilir--1072181195.html
Kremlin: Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının patlatılması tahıl anlaşmasını olumsuz etkileyebilir
Kremlin: Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının patlatılması tahıl anlaşmasını olumsuz etkileyebilir
Ukraynalı güçlerin Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu saldırının tahıl anlaşmasının akıbeti üzerinde... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T14:13+0300
2023-06-08T14:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
tahıl anlaşması
amonyak
boru hattı
patlama
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/02/1059401151_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_809e606f4f00b42aa73a48651436bf12.jpg
Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili bölümün ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dolayısıyla bu saldırının anlaşmanın uzatılmasını son derece zorlaştıran yeni bir vaka olduğunu kaydetti.Boru hattında nasıl bir tahribat meydana geldiğini ve Ukrayna tarafının boru hattına yönelik 'planlarını' bilmediklerini söyleyen Peskov, bundan dolayı saldırının tahıl anlaşmasının akıbeti üzerinde sadece olumsuz etki yaratabileceğini vurguladı.'Putin, Kahovka HES'le ilgili durumu kontrolü altında tutuyor'Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne yönelik saldırısına ilişkin soruları da yanıtlayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in santraldeki felaketin ardından Herson Bölgesi'ndeki durumu kontrolü altında tuttuğunu belirtti.Putin'in dün Herson Bölgesi'nde sular altında kalan yerleşimlerdeki sakinlere yardım edilmesi ve bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının organize edilmesi için Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a talimat verdiğini anımsatan Peskov, bakanlığın bölgede yoğun çalışmalar yürüttüğünü anlattı.Kremlin Sözcüsü, Rus acil durum ve kurtarma birimlerinin felaketin yaşandığı bölgede Ukrayna ordusunun sürdürdüğü saldırılar altında çalıştığına da dikkat çekti.Bu arada Peskov, bir soru üzerine, Putin'in felaket bölgesini yakın zamanda ziyaret etmeyi planlamadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligi-icin-moskova-ve-kievi-ziyaret-edecek-1072178533.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/02/1059401151_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7fe6335ed87e1c19199af7927748c4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, dmitriy peskov, tahıl anlaşması, amonyak, boru hattı, patlama, vladimir putin
rusya, ukrayna, dmitriy peskov, tahıl anlaşması, amonyak, boru hattı, patlama, vladimir putin

Kremlin: Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının patlatılması tahıl anlaşmasını olumsuz etkileyebilir

14:13 08.06.2023
© Burcu okutanTahıl koridoru anlaşması
Tahıl koridoru anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© Burcu okutan
Abone olTelegram
Ukraynalı güçlerin Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu saldırının tahıl anlaşmasının akıbeti üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini söyledi.
Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili bölümün ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dolayısıyla bu saldırının anlaşmanın uzatılmasını son derece zorlaştıran yeni bir vaka olduğunu kaydetti.
Boru hattında nasıl bir tahribat meydana geldiğini ve Ukrayna tarafının boru hattına yönelik 'planlarını' bilmediklerini söyleyen Peskov, bundan dolayı saldırının tahıl anlaşmasının akıbeti üzerinde sadece olumsuz etki yaratabileceğini vurguladı.

'Putin, Kahovka HES'le ilgili durumu kontrolü altında tutuyor'

Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne yönelik saldırısına ilişkin soruları da yanıtlayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in santraldeki felaketin ardından Herson Bölgesi'ndeki durumu kontrolü altında tuttuğunu belirtti.
Putin'in dün Herson Bölgesi'nde sular altında kalan yerleşimlerdeki sakinlere yardım edilmesi ve bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının organize edilmesi için Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a talimat verdiğini anımsatan Peskov, bakanlığın bölgede yoğun çalışmalar yürüttüğünü anlattı.
Kremlin Sözcüsü, Rus acil durum ve kurtarma birimlerinin felaketin yaşandığı bölgede Ukrayna ordusunun sürdürdüğü saldırılar altında çalıştığına da dikkat çekti.
Bu arada Peskov, bir soru üzerine, Putin'in felaket bölgesini yakın zamanda ziyaret etmeyi planlamadığını kaydetti.
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
Ukrayna krizi
UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye NGS'nin güvenliği için Moskova ve Kiev'i ziyaret edecek
13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала