https://sputniknews.com.tr/20230608/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligi-icin-moskova-ve-kievi-ziyaret-edecek-1072178533.html

UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye NGS'nin güvenliği için Moskova ve Kiev'i ziyaret edecek

UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye NGS'nin güvenliği için Moskova ve Kiev'i ziyaret edecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güvenlik planını istişare etmek üzere gelecek hafta... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T13:35+0300

2023-06-08T13:35+0300

2023-06-08T13:35+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

zaporojye

uaea

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

rafael grossi

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Ukrayna'nın sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sıklaştırması sonrası tüm dünya Kiev'in Zaporojye NGS'yi hedef alma olasılığından endişe ederken UAEA Başkanı Rafael Grossi, iki kilit ülkeye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek.Sputnik'e demeç veren Grossi, gelecek hafta Zaporojye NGS, Kiev ve Moskova'ya ziyaretler gerçekleştirecek.Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmeyi planladığını ve önceki gün bu konuyu kendisiyle ele aldığını belirten Grossi, yürütülen bu çok önemli diyaloğu sürdürmek için Moskova'ya veya Rusya'nın başka bir bölgesine gitmesinin mantıklı olacağını kaydetti.Ziyaretlerin ana amacının nükleer bir felaketin önüne geçmek olduğunu söyleyen Grossi, bunun için çok çalışmaları gerektiğinin ve çabalarını sürdüreceğinin altını çizdi.Grossi, daha önce Zaporojye NGS'de güvenliğin sağlanması için BM Güvenlik Konseyi'ne 5 ilkeye bağlı kalınmasını önermişti. Grossi, bu ilkeleri 'santrale saldırılar düzenlenmemesi', 'santrale saldırı için kullanılabilecek ağır silah ve asker konuşlandırılmaması', 'santralin enerji tedarikinin tehlikeye atılmaması', 'santralin güvenli çalışmasını sağlayan tüm yapı ve sistemlerin korunmasının sağlanması' ve 'bu ilkelere zarar verecek hiçbir eylemin gerçekleştirilmemesi' olarak açıklamıştı.22 Mayıs'ta Zaporojye NGS'ye dışarıdan elektrik temin eden yüksek gerilim hattı devre dışı kalmış ve santralde dizel jeneratörler devreye girmişti. Zaporojye yetkilisi Vladimir Rogov, Kiev yönetiminin Zaporojye NGS'nin elektrik tedariğini kasıtlı olarak kestiğini, böylece sahadaki başarısızlıklarının intikamını almaya çalıştıklarını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230607/rosatom-zaporojye-nukleer-santralinin-personeli-olasi-bir-sogutma-suyu-kaybi-senaryosuna-hazir-1072155397.html

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rusya, ukrayna, zaporojye, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael grossi