Kirasını 22 kuruş eksik yatırdı, mahkeme tahliye kararı verdi

"2017'den beri çalıştırdığım işletmemin dükkan sahibi, 4 bin 700 TL olan kira bedelini 14 bin TL’ye yükseltti. Ancak bu talebini kabul etmeyerek, yasaların bana tanıdığı artış yoluna gittim. İlk ödemede 22 kuruş eksik ödeme yapmışım. Daha sonra bunu düzelterek fazlasını ödedim ve her ayın dekontunu da kendisine attım. Dükkan sahibi 22 kuruşu bahane ederek avukatı aracılığıyla bana dava açmış. 6 Haziran’da görülen davada, bir üst mahkemeye itiraz yolu kapalı olmak üzere tahliye kararı verildi. Ben bu adaletsizliği kınıyorum ve gereğinin yapılmasını istiyorum."