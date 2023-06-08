https://sputniknews.com.tr/20230608/kirasini-22-kurus-eksik-yatirdi-mahkeme-tahliye-karari-verdi--1072174629.html
Kirasını 22 kuruş eksik yatırdı, mahkeme tahliye kararı verdi
Kirasını 22 kuruş eksik yatırdı, mahkeme tahliye kararı verdi
Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi, kirasını 22 kuruş eksik yatıran kiracıyı haksız bularak tahliye kararı verdi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T12:41+0300
2023-06-08T12:41+0300
2023-06-08T12:54+0300
ekonomi
kira
iş yeri
tahliye
mahkeme
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Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde 7 yıldır ahşap dekorasyon ürünleri ticareti yapan Suat Eken’in dükkan sahibi, 4 bin 700 TL olan kirasını 14 bin TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Eken, kirayı yasal oranlar çerçevesinde artırdı. Eken, artış yaptığı kirayı 22 kuruş eksik olarak 7 bin 453 lira olarak yatırınca, dükkan sahibi tarafından mahkemeye verildi.Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi, Eken’i haksız bularak, iş yerinden tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 22 kuruş üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatının da kiracıdan alınmasına hükmetti.Karara tepki gösteren işletme sahibi Suat Eken, şöyle konuştu:
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kira, iş yeri, tahliye, mahkeme
kira, iş yeri, tahliye, mahkeme
Kirasını 22 kuruş eksik yatırdı, mahkeme tahliye kararı verdi
12:41 08.06.2023 (güncellendi: 12:54 08.06.2023) Abone ol
Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi, kirasını 22 kuruş eksik yatıran kiracıyı haksız bularak tahliye kararı verdi.
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde 7 yıldır ahşap dekorasyon ürünleri ticareti yapan Suat Eken’in dükkan sahibi, 4 bin 700 TL olan kirasını 14 bin TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Eken, kirayı yasal oranlar çerçevesinde artırdı. Eken, artış yaptığı kirayı 22 kuruş eksik olarak 7 bin 453 lira olarak yatırınca, dükkan sahibi tarafından mahkemeye verildi.
Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine
göre, Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi, Eken’i haksız bularak, iş yerinden tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 22 kuruş üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatının da kiracıdan alınmasına hükmetti.
Karara tepki gösteren işletme sahibi Suat Eken, şöyle konuştu:
"2017'den beri çalıştırdığım işletmemin dükkan sahibi, 4 bin 700 TL olan kira bedelini 14 bin TL’ye yükseltti. Ancak bu talebini kabul etmeyerek, yasaların bana tanıdığı artış yoluna gittim. İlk ödemede 22 kuruş eksik ödeme yapmışım. Daha sonra bunu düzelterek fazlasını ödedim ve her ayın dekontunu da kendisine attım. Dükkan sahibi 22 kuruşu bahane ederek avukatı aracılığıyla bana dava açmış. 6 Haziran’da görülen davada, bir üst mahkemeye itiraz yolu kapalı olmak üzere tahliye kararı verildi. Ben bu adaletsizliği kınıyorum ve gereğinin yapılmasını istiyorum."