https://sputniknews.com.tr/20230607/boyadiklari-evler-icin-kiralik-ilani-verip-4-kisiyi-dolandiran-zanlilar-tutuklandi-1072150613.html

Boyadıkları evler için kiralık ilanı verip, 4 kişiyi dolandıran zanlılar tutuklandı

Boyadıkları evler için kiralık ilanı verip, 4 kişiyi dolandıran zanlılar tutuklandı

Konya'da boyasını yaptıkları evlerin fotoğrafını çekip sahte kira ilanıyla kapora dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T21:28+0300

2023-06-07T21:28+0300

2023-06-07T21:28+0300

türkiye

kiralık

polis

konya

boya

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte kiralık ev ilanıyla dolandırılan 4 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.Polis, internet sitelerindeki sahte kiralık ev ilanlarından, şüphelilerin Murat K. ile Aykut D. olduğunu tespit etti.Dairelerden birini kiralama bahanesiyle şüphelilerle irtibat kuran polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.Emniyete götürülen şüphelilerin boyacılık yaptıkları, boyasını yaptıkları evlerin fotoğrafını çektikten sonra internet sitelerine sahte kiralık ilanı verip kendilerini arayan vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K. ile Aykut D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.'Kaparo ücretini vermek istedim ama isim bölümünde harf hatası olmuş'Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut D.’nin “Ben boya badana işi yaptığımdan dolayı sosyal medya üzerinden boya işi ararken kiralık daire olan ilanın sahibine ulaştım. Dairenin boya ve badana işlerini yapmak için görüştük. O sırada bana, daireyi kiraya vereceğini söyledi. Ben de sosyal medyadan kiralık işi yaptığımı komisyon karşılığında kiralayacağımı söyledim. Bunu kabul etti, bana 'Badana için kullanılan fotoğraflarla yayınla' dedi. Ben de o şekilde ilana verdim. Beni bir kişi aradı ve daireyi kiralamak istediğini söyledi. Ben de önce kaparo istedim ve kendi hesabıma 300 lira kaparo gönderdi. Ev sahibi de başkasına kiraya vermiş daireyi, ben de teslim edemedim. Kaparo ücretini vermek istedim ama isim bölümünde harf hatası olmuş, ücret gitmemiş” şeklinde kendini savunduğu belirtildi.‘Allah belamı versin dolandırıcı değilim’Şüphelilerden Murat K. ise şikayetçi olan mağdur vatandaşla yaptığı telefon yazışmasında dolandırıcı olmadığını iddia etti. Murat K.’nin vatandaşa, “Allah belamı versin dolandırıcı değilim. Dolandırıcı olsam, çoktan engeller hattı kırardım” diye yazarak kendini savunduğu aktarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat K. ile Aykut D. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Vatandaşların, özellikle piyasa değerinden daha ucuz ilanlara düşünerek yaklaşması gerekiyor'Konya’da emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Hasan Yılmaz, dolandırıcıların teknolojiye göre kendilerini geliştirdiğini söyledi. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Özellikle piyasa değerinden daha ucuz ilanlara, düşünerek yaklaşmaları gerekiyor. Bu ilanlar her alanda geçerli. Ucuz olan her şeyde dikkatli olmaları gerekiyor çünkü dolandırıcılar bu yöntemle birçok kişiyi mağdur ediyor. Örneğin kiralık dairelerde, il dışından bir daireye bakılıyorsa bulunduğu ilden kesinlikle bir yakınını arayarak daireye baktırması gerekiyor. Kiralama yapan kişilerin ofisine giderek kendisinin bire bir temas halinde olması gerekiyor. Eğer bir yakını yoksa emlakçının yetki belgesinin ve emlakçılar odasına kaydını mutlaka sormaları gerekiyor. Bu sayede dolandırılma ihtimalini en aza indirme şansı artıyor. Kiralanması planlanan dairenin ev sahibi ile görüşme de faydalı olacaktır. Bazen dolandırıcılar, hayali bir dairenin fotoğrafını paylaşarak vatandaşları mağdur edebiliyor” dedi.Kiralama yapmak istedikleri bölgedeki farklı ilanları araştırarak bir değerlendirme yapmaları gerekiyor” Dolandırıcılık yöntemiyle mağduriyetlerin arttığına değinen emlakçı Bülent Yıldırım ise “Bu konu ile ilgili son zamanlarda şikayetler çoğaldı. Bundan iki ay önce kadar bir müşterimiz kendisinin internet üzerinden daire kiralamak istediğini ancak 1 yıllık peşin ödemesi gerektiğini söylemeleri üzerine müşterimizi 60 bin lira dolandırdıklarını, son paraları olduğu için çok zor durumda kaldıklarını, düğünleri olduğu için çok mağdur olduklarını öğrendim. Cep uygulamaları ile bu tür ucuz ilanlara ulaşmak gerçekten çok kolay. Vatandaşlarımızın, kiralama yapmak istedikleri bölgedeki farklı ilanları araştırarak bir değerlendirme yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

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kiralık, polis, konya, boya