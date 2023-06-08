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Kılıçdaroğlu: Bir daha aday olmayacağım
Kılıçdaroğlu: Bir daha aday olmayacağım
Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde güvendiği birkaç isimle yaptığı görüşmeye ilişkin kulis bilgisi verdi... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T10:42+0300
2023-06-08T10:57+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
fatih altaylı
cumhurbaşkanlığı
adaylık
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Habertürk'ten ayrıldıktan sonra köşe yazılarına kendi kişisel internet sitesinden devam eden Fatih Altaylı, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile partililer arasında yapılan görüşmelere ilişkin kulis bilgisi aktardı.Altaylı, CHP Genel Başkanı'nın güvendiği birkaç isimle olan görüşmesinde onlara, "Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok” dediğini aktardı.Altaylı, ilgili görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:"Seçim gecesi ya da ertesi günü.15 gün önce parlamento kaybedilmiş.Şimdi de Cumhurbaşkanlığı.CHP’de ağızları bıçak açmıyor.Keyifler kaçık.Ekrem İmamoğlu İstanbul’a dönmüş, parti yönetiminden isimler yorgun ve keyifsiz koltuklara yığılmış.Parti içinde herkes yeni duruma göre pozisyon almaya çalışıyor.Genel merkezde zaten siyasi geleceğini Ekrem İmamoğlu’na bağlamış bir grup var. Oldukça bildik tanıdık isimler, hatta parti adına konuşan kişiler, gelecek planlarını şekillendiriyorlar.Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup da hala mevcut. Onlar da ikballerinin devamını Kılıçdaroğlu’na bağlamışlar, kaçınılmaz değişimden korkuyorlar.Bir hesaplaşma kaçınılmaz görünüyor.Herkes yarın ne olacağını düşünüyor.Ama kimse konuşmuyor.Kemal Bey, çok güvendiği birkaç isimle odasına çekiliyor ve durum değerlendirmesi yapmak istiyor.Odada bu isimlerden biri Kemal Bey’e çok net bir soru soruyor.“Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.”Kemal Kılıçdaroğlu çok net, çok açık bir yanıt veriyor.“Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok”Herkes rahatlıyor.Ancak genel başkanlığı bırakmayacağını da hissettiriyor.En azından yerel seçimlere kadar.Odadakilerden biri, “Hem bu fikrinizi hem de Genel Başkanlığı yerel seçimlere kadar sürdüreceğinizi ve yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı da bırakacağınızı açıklasanız çok rahatlarız’ diyor.Kemal Bey bakıyor, itiraz etmiyor. Net bir şey de söylemiyor. Zaten genel tavrı bu.Bu arada bu aşamada Ekrem İmamoğlu Genel Başkanlığa bazılarının iddia ettiği kadar hevesli değil. İstanbul’u AK Parti’ye bırakmak da istemiyor. Siyasi yasak meselesi de zaten üzerinde bir yük. Aceleci davranmaktan yana değil. Ancak durumdan hoşnutsuzluğu bilinsin istiyor. Bunu da sosyal medya aracılığı ile duyuruyor.Parti hafif çalkalanıyor.İki gün sonra kimse ile görüşmeyen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı ile baş başa bir görüşme yapıyor. Parti yönetimi bu görüşmeyi izliyor, sonucu merak ediyor. Bir bilgi verilmiyor ama İmamoğlu, değişim tweetlerini yayınlamayı durduruyor.Herkes sulh sağlandı diye düşünürken, Kemal Bey yeni MYK’yı açıklıyor.O da ne!Listede İmamoğlu’na yakın olduğu düşünülen isimlerden bir teki bile yok. Belli ki, İmamoğlu ile işler iyi gitmiyor.İpler yeniden geriliyor.Ve ilginçtir, siyasi ikbalini İmamoğlu’nda gören bazı parti yöneticilerinden, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelmeye başlıyor.Şimdi partide herkes şaşkın.Kemal Kılıçdaroğlu’nun odadan son çıkan kimse onun etkisi altında kaldığı bilinen bir sır.Şu anda kafasında ne var kimse tam olarak bilmiyor.Bildikleri şu.Kılıçdaroğlu görünenin aksine, gerekli hallerde en yakınındakini bile gözden çıkaracak tarzda bir lider. Yani rakibinden çok da farklı değil bu konuda.Bu yüzden CHP’de yarın ne olacak kimse net olarak bilmiyor.Ama yerel seçimlerden önce hiçbir değişiklik olmayacağından herkes emin."
https://sputniknews.com.tr/20230608/fatih-portakalin-imamoglu-kulisi-chp-boyle-dusunuyorsa-yaziklar-olsun-1072165826.html
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kemal kılıçdaroğlu, fatih altaylı, cumhurbaşkanlığı, adaylık
kemal kılıçdaroğlu, fatih altaylı, cumhurbaşkanlığı, adaylık

Kılıçdaroğlu: Bir daha aday olmayacağım

10:42 08.06.2023 (güncellendi: 10:57 08.06.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde güvendiği birkaç isimle yaptığı görüşmeye ilişkin kulis bilgisi verdi. Altaylı, yapılan görüşmelerde Kılıçdaroğlu'nun partili yöneticilere, "Bir daha aday olmayacağım" yanıtını verdiğini aktardı.
Habertürk'ten ayrıldıktan sonra köşe yazılarına kendi kişisel internet sitesinden devam eden Fatih Altaylı, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile partililer arasında yapılan görüşmelere ilişkin kulis bilgisi aktardı.
Altaylı, CHP Genel Başkanı'nın güvendiği birkaç isimle olan görüşmesinde onlara, "Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok” dediğini aktardı.
Altaylı, ilgili görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Seçim gecesi ya da ertesi günü.
15 gün önce parlamento kaybedilmiş.
Şimdi de Cumhurbaşkanlığı.
CHP’de ağızları bıçak açmıyor.
Keyifler kaçık.
Ekrem İmamoğlu İstanbul’a dönmüş, parti yönetiminden isimler yorgun ve keyifsiz koltuklara yığılmış.
Parti içinde herkes yeni duruma göre pozisyon almaya çalışıyor.
Genel merkezde zaten siyasi geleceğini Ekrem İmamoğlu’na bağlamış bir grup var. Oldukça bildik tanıdık isimler, hatta parti adına konuşan kişiler, gelecek planlarını şekillendiriyorlar.
Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup da hala mevcut. Onlar da ikballerinin devamını Kılıçdaroğlu’na bağlamışlar, kaçınılmaz değişimden korkuyorlar.
Bir hesaplaşma kaçınılmaz görünüyor.
Herkes yarın ne olacağını düşünüyor.
Ama kimse konuşmuyor.
Kemal Bey, çok güvendiği birkaç isimle odasına çekiliyor ve durum değerlendirmesi yapmak istiyor.
Odada bu isimlerden biri Kemal Bey’e çok net bir soru soruyor.
“Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.”
Kemal Kılıçdaroğlu çok net, çok açık bir yanıt veriyor.
“Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok”
Herkes rahatlıyor.
Ancak genel başkanlığı bırakmayacağını da hissettiriyor.En azından yerel seçimlere kadar.
Odadakilerden biri, “Hem bu fikrinizi hem de Genel Başkanlığı yerel seçimlere kadar sürdüreceğinizi ve yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı da bırakacağınızı açıklasanız çok rahatlarız’ diyor.
Kemal Bey bakıyor, itiraz etmiyor. Net bir şey de söylemiyor. Zaten genel tavrı bu.
Bu arada bu aşamada Ekrem İmamoğlu Genel Başkanlığa bazılarının iddia ettiği kadar hevesli değil. İstanbul’u AK Parti’ye bırakmak da istemiyor. Siyasi yasak meselesi de zaten üzerinde bir yük. Aceleci davranmaktan yana değil. Ancak durumdan hoşnutsuzluğu bilinsin istiyor. Bunu da sosyal medya aracılığı ile duyuruyor.
Parti hafif çalkalanıyor.
İki gün sonra kimse ile görüşmeyen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı ile baş başa bir görüşme yapıyor. Parti yönetimi bu görüşmeyi izliyor, sonucu merak ediyor. Bir bilgi verilmiyor ama İmamoğlu, değişim tweetlerini yayınlamayı durduruyor.
Herkes sulh sağlandı diye düşünürken, Kemal Bey yeni MYK’yı açıklıyor.
O da ne!
Listede İmamoğlu’na yakın olduğu düşünülen isimlerden bir teki bile yok. Belli ki, İmamoğlu ile işler iyi gitmiyor.
İpler yeniden geriliyor.
Ve ilginçtir, siyasi ikbalini İmamoğlu’nda gören bazı parti yöneticilerinden, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelmeye başlıyor.
Şimdi partide herkes şaşkın.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun odadan son çıkan kimse onun etkisi altında kaldığı bilinen bir sır.
Şu anda kafasında ne var kimse tam olarak bilmiyor.
Bildikleri şu.
Kılıçdaroğlu görünenin aksine, gerekli hallerde en yakınındakini bile gözden çıkaracak tarzda bir lider. Yani rakibinden çok da farklı değil bu konuda.
Bu yüzden CHP’de yarın ne olacak kimse net olarak bilmiyor.
Ama yerel seçimlerden önce hiçbir değişiklik olmayacağından herkes emin."
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
POLİTİKA
Fatih Portakal'dan İmamoğlu kulisi: 'CHP böyle düşünüyorsa yazıklar olsun'
09:53
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