https://sputniknews.com.tr/20230608/fatih-portakalin-imamoglu-kulisi-chp-boyle-dusunuyorsa-yaziklar-olsun-1072165826.html
Fatih Portakal'dan İmamoğlu kulisi: 'CHP böyle düşünüyorsa yazıklar olsun'
Fatih Portakal'dan İmamoğlu kulisi: 'CHP böyle düşünüyorsa yazıklar olsun'
Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Merkezi'nde konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki senaryoyu paylaştı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T09:53+0300
2023-06-08T09:53+0300
2023-06-08T09:54+0300
politika
ekrem imamoğlu
fatih portakal
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Portakal, "Ben değişimden, CHP'nin de kendisine yol bulmasından yanayım. Hangi CHP? Milliyetçi mi, muhafazakâr mı, sosyal demokrat mı? Hangi CHP'siniz? Kemal Bey, sizinle olmadı kardeşim. O yüzden insanları umutsuz bırakmamanız gerekiyor. Faik Bey'in dediği gibi, 'bu seçim olmadı, bir sonraki seçimde olacak' mantığı da yanlış. 5 sene beklemek gerekiyor. 80 yaşına geleceksiniz" yorumunu yaptı.Portakal, İmamoğlu hakkında da şu kulisi paylaştı:"Kulis bilgisi şu: Eğer doğruysa yazık. İmamoğlu bayrak açtı ama zaten Yargıtay'daki cezası onanacak ve o ister istemez saf dışı kalacak. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun. Bu, adamınızın veya partili olan başkanınızın arkasında durmayacağınız anlamına geliyor.CHP Genel Merkezi'nde konuşulan senaryolardan biri buymuş. 'Zaten biz onu fazla dikkate almıyoruz, Yargıtay onun hakkında kararını verecek ve yarıştan düşmüş olacak' deniyormuş.Baba-oğul ilişkisi çabuk bitti. Böyle baba-oğul ilişkisi olmaz. Yazıklar olsun."
https://sputniknews.com.tr/20230607/imamoglundan-degisim-mesaji-sadece-bir-kurul-degisimiyle-olmaz-1072138513.html
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ekrem imamoğlu, fatih portakal, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, fatih portakal, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Fatih Portakal'dan İmamoğlu kulisi: 'CHP böyle düşünüyorsa yazıklar olsun'
09:53 08.06.2023 (güncellendi: 09:54 08.06.2023) Abone ol
Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, CHP Genel Merkezi'nde konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki senaryoyu paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Portakal, "Ben değişimden, CHP'nin de kendisine yol bulmasından yanayım. Hangi CHP? Milliyetçi mi, muhafazakâr mı, sosyal demokrat mı? Hangi CHP'siniz? Kemal Bey, sizinle olmadı kardeşim. O yüzden insanları umutsuz bırakmamanız gerekiyor. Faik Bey'in dediği gibi, 'bu seçim olmadı, bir sonraki seçimde olacak' mantığı da yanlış. 5 sene beklemek gerekiyor. 80 yaşına geleceksiniz" yorumunu yaptı.
Portakal, İmamoğlu hakkında da şu kulisi paylaştı:
"Kulis bilgisi şu: Eğer doğruysa yazık. İmamoğlu bayrak açtı ama zaten Yargıtay'daki cezası onanacak ve o ister istemez saf dışı kalacak. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun. Bu, adamınızın veya partili olan başkanınızın arkasında durmayacağınız anlamına geliyor.
CHP Genel Merkezi'nde konuşulan senaryolardan biri buymuş. 'Zaten biz onu fazla dikkate almıyoruz, Yargıtay onun hakkında kararını verecek ve yarıştan düşmüş olacak' deniyormuş.
Baba-oğul ilişkisi çabuk bitti. Böyle baba-oğul ilişkisi olmaz. Yazıklar olsun."