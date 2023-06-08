https://sputniknews.com.tr/20230608/izin-disi-e-postaya-150-bin-lira-ceza-1072171555.html

İzin dışı e-postaya 150 bin lira ceza

İzin dışı e-postaya 150 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet arama motorlarından elde edilen elektronik posta adresine açık rıza alınmadan ticari amaçlı ileti gönderen... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T11:48+0300

2023-06-08T11:48+0300

2023-06-08T11:48+0300

yaşam

türkiye

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

e-posta

ceza

pazarlama

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KVKK'ya başvuran bir kişi, pazarlama şirketi tarafından elektronik posta adresine açık rızası alınmadan ticari amaçlı ileti gönderildiğini, bilgilerinin nereden alındığına yönelik herhangi bir cevap verilmediğini belirtti. Başvurucu, şirket hakkında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında işlem yapılmasını talep etti.Başvuru üzerine inceleme başlatan Kurul, şikayet edilen şirketten savunma talep etti. Şirket ise savunmasında elektronik posta adresinin arama motorları üzerinden temin edildiğini öne sürdü.Kurul, herhangi bir kişisel veri işleme şartı bulunmaksızın veri işleme faaliyetinde bulunulduğu sonucuna vararak, şirketi 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı.'Alenileştirme iradesi yok'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkin hükümlere yer verilen kararda, elektronik posta adresinin mesleğe yönelik yapılacak işlemler kapsamında aleni hale getirildiğine, pazarlama veya reklam amacıyla yapılacak işlemlere ilişkin bir alenileştirme iradesinin bulunmadığı kaydedildi.

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türkiye, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), e-posta, ceza, pazarlama