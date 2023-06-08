https://sputniknews.com.tr/20230608/izin-disi-e-postaya-150-bin-lira-ceza-1072171555.html
İzin dışı e-postaya 150 bin lira ceza
İzin dışı e-postaya 150 bin lira ceza
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet arama motorlarından elde edilen elektronik posta adresine açık rıza alınmadan ticari amaçlı ileti gönderen... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T11:48+0300
2023-06-08T11:48+0300
2023-06-08T11:48+0300
yaşam
türkiye
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
e-posta
ceza
pazarlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0f/1043032878_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cf55b7815b527326aebb13e14fffbf73.jpg
KVKK'ya başvuran bir kişi, pazarlama şirketi tarafından elektronik posta adresine açık rızası alınmadan ticari amaçlı ileti gönderildiğini, bilgilerinin nereden alındığına yönelik herhangi bir cevap verilmediğini belirtti. Başvurucu, şirket hakkında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında işlem yapılmasını talep etti.Başvuru üzerine inceleme başlatan Kurul, şikayet edilen şirketten savunma talep etti. Şirket ise savunmasında elektronik posta adresinin arama motorları üzerinden temin edildiğini öne sürdü.Kurul, herhangi bir kişisel veri işleme şartı bulunmaksızın veri işleme faaliyetinde bulunulduğu sonucuna vararak, şirketi 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı.'Alenileştirme iradesi yok'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkin hükümlere yer verilen kararda, elektronik posta adresinin mesleğe yönelik yapılacak işlemler kapsamında aleni hale getirildiğine, pazarlama veya reklam amacıyla yapılacak işlemlere ilişkin bir alenileştirme iradesinin bulunmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230603/parmak-iziyle-mesai-takibine-300-bin-tl-ceza-1071984386.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0f/1043032878_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_4cccdeaf63aec59f675a32d193f87ba0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), e-posta, ceza, pazarlama
türkiye, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), e-posta, ceza, pazarlama
İzin dışı e-postaya 150 bin lira ceza
Abone ol
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet arama motorlarından elde edilen elektronik posta adresine açık rıza alınmadan ticari amaçlı ileti gönderen şirkete, 150 bin lira idari para cezası verdi.
KVKK'ya başvuran bir kişi, pazarlama şirketi tarafından elektronik posta adresine açık rızası alınmadan ticari amaçlı ileti gönderildiğini, bilgilerinin nereden alındığına yönelik herhangi bir cevap verilmediğini belirtti. Başvurucu, şirket hakkında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında işlem yapılmasını talep etti.
Başvuru üzerine inceleme başlatan Kurul, şikayet edilen şirketten savunma talep etti. Şirket ise savunmasında elektronik posta adresinin arama motorları üzerinden temin edildiğini öne sürdü.
Kurul, herhangi bir kişisel veri işleme şartı bulunmaksızın veri işleme faaliyetinde bulunulduğu sonucuna vararak, şirketi 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı.
'Alenileştirme iradesi yok'
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkin hükümlere yer verilen kararda, elektronik posta adresinin mesleğe yönelik yapılacak işlemler kapsamında aleni hale getirildiğine, pazarlama veya reklam amacıyla yapılacak işlemlere ilişkin bir alenileştirme iradesinin bulunmadığı kaydedildi.