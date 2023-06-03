https://sputniknews.com.tr/20230603/parmak-iziyle-mesai-takibine-300-bin-tl-ceza-1071984386.html

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL ceza

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), iş yerinde parmak iziyle mesai takibini sürdüren işverene 300 bin TL para cezası uygulanmasına hükmetti. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T21:58+0300

2023-06-03T21:58+0300

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türkiye

kişisel verileri koruma kurulu

parmak

parmak izi

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2016'da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişilerin, başta özel hayatlarının gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alıyor. Kanun, işletmelerin mevcut veri işleme alışkanlıklarını kökten değiştiren düzenlemeler getiriyor.Kanunla birlikte iş hayatında önemli değişikliklere gidildi. Halen binlerce iş yerinde kullanılan parmak izi alınarak yapılan mesai takibine yönelik tartışmalar da sürüyor.Personel devam kontrol sistemlerinde sıklıkla kullanılan parmak izi ve yüz tanıma gibi kimlik doğrulama altyapılarına yönelik denetimler sürüyor.Parmak izi ile bireylerin kişiliklerine haiz kimlik bilgilerinin elde edilmesinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılığına yönelik tartışmalar sürerken KVKK'dan emsal nitelikte bir karar çıktı.Danıştay'ın; parmak izi ya da yüz tarama sistemi gibi biyometrik yöntemlerin, kamusal alan da olsa "özel hayatın gizliliği" ilkesi çerçevesinde bulunduğu ve toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmadığı yönündeki kararının ardından KVKK da emsal bir hüküm kurdu.'Açık rızanın unsurlarının tam anlamıyla sağlanmadığı ortadadır'KVKK Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla, parmak iziyle yapılan mesai uygulamasının yasaya aykırı olduğunu hüküm altına aldı.Kararda şu ifadelere yer verildi:

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kişisel verileri koruma kurulu, parmak, parmak izi