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HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz diyoruz ki 'kadın kendisini çalışmak zorunda hissetmemelidir
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz diyoruz ki 'kadın kendisini çalışmak zorunda hissetmemelidir
Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz programımızın hiçbir yerinde 'Kadın çalışamasın' diye bir şey söylemedik. Biz diyoruz ki... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
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Yapıcıoğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği programda soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu."HÜDA PAR geldiğinde kadınların bütün sosyal haklarını elinden alıp eve mi hapsedecek?" sorusunu yanıtlayan Yapıcıoğlu, bu tür ithamların daha önce de başkalarına yapıldığını söyledi.Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:'Bayrağını değiştirelim, diye bir teklifimiz yok'Bugüne kadar yapılan anayasaların hazırlandıkları dönem için çok iyi görünse de zamanla bu durumun değişebildiğine, mevcut anayasa üzerindeki değişikliklerin de buna işaret ettiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:
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hüda-par, zekeriya yapıcıoğlu, kadın, kadın hakları, anayasa
hüda-par, zekeriya yapıcıoğlu, kadın, kadın hakları, anayasa

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz diyoruz ki 'kadın kendisini çalışmak zorunda hissetmemelidir

14:30 08.06.2023
© AA28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kayıt yaptırdı.
28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kayıt yaptırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz programımızın hiçbir yerinde 'Kadın çalışamasın' diye bir şey söylemedik. Biz diyoruz ki 'kadın kendisini çalışmak zorunda hissetmemelidir.' İkisi farklı şeydir" dedi.
Yapıcıoğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği programda soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
"HÜDA PAR geldiğinde kadınların bütün sosyal haklarını elinden alıp eve mi hapsedecek?" sorusunu yanıtlayan Yapıcıoğlu, bu tür ithamların daha önce de başkalarına yapıldığını söyledi.
Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:
"Doğrudan doğruya bunu söyleyemedikleri için HÜDA PAR üzerinden söylüyorlar, 'İslam kadına düşmandır. İslam kadını eve hapseder, İslam kadına çalışma, yaşam, okuma hakkı tanımaz.' bunu söylemeye çalışıyorlar fakat doğrudan faili İslam olan bir cümle kuramadıkları için içlerindeki kini böyle dışarıya vuruyorlar. Ben bunların tümünü reddediyorum. Ne İslam kadına düşman ne de HÜDA PAR kadına düşman. Biz programımızın hiçbir yerinde 'Kadın çalışamasın' diye bir şey söylemedik. Biz diyoruz ki 'kadın kendisini çalışmak zorunda hissetmemelidir.' İkisi farklı şeydir. Kadın çalışmak istemiyorsa mesela bir kadın anneyse kendi çocuklarına zaman ayırmak istiyorsa ve bir geliri de yoksa bunun bakımı kamunun üzerinde olmalıdır. Devlet ona ve çocuklarına yetecek kadar bir gelir sağlamalıdır."

'Bayrağını değiştirelim, diye bir teklifimiz yok'

Bugüne kadar yapılan anayasaların hazırlandıkları dönem için çok iyi görünse de zamanla bu durumun değişebildiğine, mevcut anayasa üzerindeki değişikliklerin de buna işaret ettiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:
"Biz buradan, işin felsefesinden yola çıkarak diyoruz ki 'Anayasayı yapanlar gelecek nesillerin iradesine ipotek koymasınlar. Asla değiştirilmesi mümkün değildir.' dediğiniz bir madde bugün için size beşerin bulabildiği en iyi yol, en iyi yöntem, en iyi sistem olabilir ama gelecekte de bu böyle olacak diye kimse iddiada bulunamaz. Şu anda biz bu maddeleri değiştirelim falan demiyoruz. Hiç öyle bir beyanımız yok. Diyoruz ki şu veya bu madde değiştirilemez diye bir şey koyduğunuzda kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Hiç kimse değiştiremez. Bunu bizim çocuklarımız, torunlarımız, onların da torunları değiştiremezler. Bu doğru bir şey değil. Biz, '4 maddeyi değiştirelim' demiyoruz. Yani biz dili değiştirelim, biz bayrağını değiştirelim, biz başkenti değiştirelim, şunu değiştirelim bunu değiştirelim diye bir teklifimiz yok. Diyoruz ki bu maddelere 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. 'Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım' diyoruz."
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