https://sputniknews.com.tr/20230608/hawaiideki-kilauea-yanardagi-faaliyete-gecti-1072156001.html
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T00:00+0300
2023-06-08T00:00+0300
2023-06-08T00:00+0300
kilauea yanardağı
hawaii
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nin Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230513/popocatepetl-yanardaginda-siddetli-patlama-1071024347.html
kilauea yanardağı
hawaii
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MIA „Rosiya Segodnya“
kilauea yanardağı, hawaii, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
kilauea yanardağı, hawaii, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nin Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.
Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.
Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.
Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.