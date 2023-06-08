https://sputniknews.com.tr/20230608/hawaiideki-kilauea-yanardagi-faaliyete-gecti-1072156001.html

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T00:00+0300

2023-06-08T00:00+0300

2023-06-08T00:00+0300

kilauea yanardağı

hawaii

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nin Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230513/popocatepetl-yanardaginda-siddetli-patlama-1071024347.html

kilauea yanardağı

hawaii

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2023

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kilauea yanardağı, hawaii, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)