https://sputniknews.com.tr/20230513/popocatepetl-yanardaginda-siddetli-patlama-1071024347.html
Popocatepetl Yanardağı’nda şiddetli patlama
Popocatepetl Yanardağı’nda şiddetli patlama
Meksika’da bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda şiddetli patlamalar meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü küller yerleşim yerlerindeki evlere kadar ulaştı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T00:22+0300
2023-05-13T00:22+0300
2023-05-13T00:22+0300
yaşam
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popocatepetl
meksika
yanardağ
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Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporuna göre yanardağda son 24 saat içinde 3 patlama, 127 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleşti.Yanardağdaki patlamaların son günlerde şiddetini arttırdığı belirtildi. Yanardağın püskürttüğü küllerin yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, evlerin balkonlarında ve araçlar üzerinde küller biriktiği görüldü.Ayrıca yanardağın yakınındaki Atlixco şehrinde yaşayanlar şiddetli patlamalar nedeniyle evlerinin camlarının kırıldığını belirtti.Yetkililer yanardağda patlamaların devam edeceğini vurgulayarak kraterden uzak durulmasını ve sağlığa zararlı olabilecek kül yağışına karşı önlem alınması konusunda uyarıda bulundu.Bir yıldan fazla bir süredir faaliyetlerini arttıran Popocatepetl Yanardağı’nda yıl başından bu yana 476 patlama meydana geldi.Yanardağda 2022 yılı boyunca toplam 113 patlama kaydedilmişti.
popocatepetl yanardağı
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Popocatepetl Yanardağı’nda şiddetli patlama
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Meksika’da bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda şiddetli patlamalar meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü küller yerleşim yerlerindeki evlere kadar ulaştı.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporuna göre yanardağda son 24 saat içinde 3 patlama, 127 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleşti.
Yanardağdaki patlamaların son günlerde şiddetini arttırdığı belirtildi. Yanardağın püskürttüğü küllerin yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, evlerin balkonlarında ve araçlar üzerinde küller biriktiği görüldü.
Ayrıca yanardağın yakınındaki Atlixco şehrinde yaşayanlar şiddetli patlamalar nedeniyle evlerinin camlarının kırıldığını belirtti.
Yetkililer yanardağda patlamaların devam edeceğini vurgulayarak kraterden uzak durulmasını ve sağlığa zararlı olabilecek kül yağışına karşı önlem alınması konusunda uyarıda bulundu.
Bir yıldan fazla bir süredir faaliyetlerini arttıran Popocatepetl Yanardağı’nda yıl başından bu yana 476 patlama meydana geldi.
Yanardağda 2022 yılı boyunca toplam 113 patlama kaydedilmişti.