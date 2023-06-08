https://sputniknews.com.tr/20230608/galatasarayda-ilk-ayrilik-elbet-bir-gun-bulusacagiz-1072173858.html
Galatasaray'da ilk ayrılık: 'Elbet bir gün buluşacağız'
Galatasaray'da ilk ayrılık: 'Elbet bir gün buluşacağız'
Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Gomis kulübe veda mesajında sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Bir... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T12:19+0300
2023-06-08T12:19+0300
2023-06-08T12:20+0300
spor
bafetimbi gomis
galatasaray
taraftar
haberler
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2021/22 sezonunun devre arasında Al-Hilal'den Galatasaray'a katılan 37 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşmesinin ardından kulübe veda etti.Bir buçuk sezonda çıktığı 37 maçta 17 gol atan deneyimli oyuncu veda mesajında taraftara "minnettar" olduğunu açıkladı.Galatasaray forması giydiği fotoğraflardan oluşan bir seçki yayınlayan Gomis paylaşımında, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230423/okan-buruk-gomis-bundan-sonra-galatasaray-formasi-giyip-oynamak-istemedigini-soyledi-1070090506.html
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bafetimbi gomis, galatasaray, taraftar, haberler
bafetimbi gomis, galatasaray, taraftar, haberler
Galatasaray'da ilk ayrılık: 'Elbet bir gün buluşacağız'
12:19 08.06.2023 (güncellendi: 12:20 08.06.2023) Abone ol
Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Gomis kulübe veda mesajında sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Bir gün yine buluşacağız" notunu düştü.
2021/22 sezonunun devre arasında Al-Hilal'den Galatasaray'a katılan 37 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşmesinin ardından kulübe veda etti.
Bir buçuk sezonda çıktığı 37 maçta 17 gol atan deneyimli oyuncu veda mesajında taraftara "minnettar" olduğunu açıkladı.
Galatasaray forması giydiği fotoğraflardan oluşan bir seçki yayınlayan Gomis paylaşımında, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız" ifadelerini kullandı.