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https://sputniknews.com.tr/20230608/galatasarayda-ilk-ayrilik-elbet-bir-gun-bulusacagiz-1072173858.html
Galatasaray'da ilk ayrılık: 'Elbet bir gün buluşacağız'
Galatasaray'da ilk ayrılık: 'Elbet bir gün buluşacağız'
Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Gomis kulübe veda mesajında sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Bir... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T12:19+0300
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2021/22 sezonunun devre arasında Al-Hilal'den Galatasaray'a katılan 37 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşmesinin ardından kulübe veda etti.Bir buçuk sezonda çıktığı 37 maçta 17 gol atan deneyimli oyuncu veda mesajında taraftara "minnettar" olduğunu açıkladı.Galatasaray forması giydiği fotoğraflardan oluşan bir seçki yayınlayan Gomis paylaşımında, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230423/okan-buruk-gomis-bundan-sonra-galatasaray-formasi-giyip-oynamak-istemedigini-soyledi-1070090506.html
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bafetimbi gomis, galatasaray, taraftar, haberler
bafetimbi gomis, galatasaray, taraftar, haberler

Galatasaray'da ilk ayrılık: 'Elbet bir gün buluşacağız'

12:19 08.06.2023 (güncellendi: 12:20 08.06.2023)
© galatasaray.orgBafetimbi Gomis, Galatasaray, Göztepe
Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Göztepe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© galatasaray.org
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Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Gomis kulübe veda mesajında sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Bir gün yine buluşacağız" notunu düştü.
2021/22 sezonunun devre arasında Al-Hilal'den Galatasaray'a katılan 37 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşmesinin ardından kulübe veda etti.
Bir buçuk sezonda çıktığı 37 maçta 17 gol atan deneyimli oyuncu veda mesajında taraftara "minnettar" olduğunu açıkladı.
Galatasaray forması giydiği fotoğraflardan oluşan bir seçki yayınlayan Gomis paylaşımında, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
SPOR
Okan Buruk: Gomis bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi
23 Nisan, 23:56
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