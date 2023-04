Okan Buruk: Gomis bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi

https://sputniknews.com.tr/20230423/okan-buruk-gomis-bundan-sonra-galatasaray-formasi-giyip-oynamak-istemedigini-soyledi-1070090506.html

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in bundan sonra oynamak istemediğini belirterek, "Genel olarak daha az süre bulduğu... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Bugün muhteşem bir oyun başlangıcımız vardı. Rakibin bulduğu üç golde de şans faktörü öne çıktı. Tabi bizim de hatalarımız oldu. Oyun içinde bunlar olacak. Ancak maçın başından sonuna kadar oyunu yöneten, oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, rakip kaleye gitmeye çalışan, pozisyon üreten bir Galatasaray vardı. Birçok pozisyonumuz ve kaçırdığımız penaltı var. İkinci yarı rakibimizin belki bir tane şutunu hatırlayabiliriz. Zaten ilk yarıda da kalemizi bulan üç şut gol oldu" diye konuştu.Defansif anlamda şansız bir gün geçirdiklerini ancak hücumda yine başarılı olduklarını anlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçta penaltı kaçıran Mauro Icardi ile kaleci Fernando Muslera'nın performansıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:Karşılaşmaya santrfor olarak başlayan Nicolo Zaniolo'nun performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Tabi orijinal yeri değil. Daha önce doğrudan orada santrfor olarak oynamadı. Bugün onun da iyi niyetli bir şekilde oyun içerisinde gördüm. Aslında biraz şanslı olsa iki tane de gol atabilirdi. Genel olarak iyi niyetli bir şekilde elinden geleni yapmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.'Galatasaray'a karşı çok adil davranıldığını düşünmüyorum'Okan Buruk, maçın hakemlerinin performansıyla ilgili soruya, "Bugün yediğimiz bir gol öncesinde net bir korner vardı. Devamında bir gol yedik ama bu tür hatalar olacak. Bunu hakem hatası olarak kabul etmiyorum. Bize verilen iki penaltının da net penaltı olduğunu düşünüyorum. İlk yarı kaleci Batuhan Şen'in topa dokunduğu pozisyonda Zaniolo orada ayağı kalktı. O pozisyonda kaleci topa dokunduğu için penaltı olduğunu düşünmüyorum. İkinci yarıda ceza sahasında rakibin hiç topa bakmadan Zaniolo'yu alıp, onunla beraber yere düştüğü pozisyonu hakem hocalarımız değerlendirecektir." şeklinde cevap verdi.Buruk, Galatasaray olarak saha içinde kalmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Buruk, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen kaleci Batuhan Şen hakkında da, "Batuhan çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bizim oyuncuyuz. Oynasın diye Karagümrük'e verdik. Süre de alıyor, oynuyor da. Maç öncesi sakatlığı vardı, iğneyle sahaya çıktı ve oynadı. Bugünle ilgili çok başarılı performansı vardı. Sadece çok fazla vakit geçirdi. Hakemler de buna genel olarak izin veriyor. Maç ne kadar yavaş giderse, durursa onların hoşuna gidiyor." açıklamasını yaptı.'Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından lehlerine verilen penaltı hakkında açıklama yapmasıyla ilgili, "Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor. Açıklama geldikçe, futbolseverlerin gözünde ciddiyetini de kaybediyor. Galatasaray'ın, önde gittiği için dışarıdan karıştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bizi karıştırma çabaları bizi daha çok motive ediyor. Biz sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Kadıköy'de nasıl yaptıysak bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Galatasaray iyi futbol oynayan, ligde üst üste rekorlar kıran bir takım. Bunu da saha içindeki başarısıyla ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.Buruk, bütün takımların üzerinde kazanmaya yönelik baskı olduğunu anlatarak, "Büyük takımlarda her maçta baskı var. O baskı da güzel bir şey. Sizi daha diri tutuyor. Bu zamana kadar kazandığımız maçlar, yakaladığımız puan farkı hepsi o baskının eseri. Birincilik baskısı, arkadan gelen takım baskısı yaşamıyoruz. Birinci hafta da kazanmak zorundayız. Ligin 38. haftasında da kazanmak zorundayız. Galatasaray'ın kazanmak dışında bir düşüncesi olamaz" dedi.'(Gomis) Bundan sonra oynamak istemediğini söyledi'Okan Buruk, maçın kadrosunda yer almayan Bafetimbi Gomis'in bundan sonra takımda forma giymek istemediğini kendisine söylediğini dile getirdi.Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz'ı almasından dolayı Gomis'in kendisiyle bir görüşme yaptığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:Gomis'ten açıklamaKarşılaşma sonrası Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şunları ifade etti:

