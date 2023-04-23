Okan Buruk: Gomis bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi
23:56 23.04.2023 (güncellendi: 00:02 24.04.2023)
© AAOkan Buruk
© AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in bundan sonra oynamak istemediğini belirterek, "Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Bugün muhteşem bir oyun başlangıcımız vardı. Rakibin bulduğu üç golde de şans faktörü öne çıktı. Tabi bizim de hatalarımız oldu. Oyun içinde bunlar olacak. Ancak maçın başından sonuna kadar oyunu yöneten, oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, rakip kaleye gitmeye çalışan, pozisyon üreten bir Galatasaray vardı. Birçok pozisyonumuz ve kaçırdığımız penaltı var. İkinci yarı rakibimizin belki bir tane şutunu hatırlayabiliriz. Zaten ilk yarıda da kalemizi bulan üç şut gol oldu" diye konuştu.
Defansif anlamda şansız bir gün geçirdiklerini ancak hücumda yine başarılı olduklarını anlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:
"Kazanamadığımız için üzgünüz ama 3-1'den geri geldik. Daha fazla da skor üretebilirdik. Galatasaray'ın iyi, ofansif ve baskılı oyunu bugün de devam etti. Ancak bugün her kalemize gelen gol oldu. Baktığımızda 7 puan öndeyiz. Rakibimizin bir maçı var. Avantajlı olan, önde olan takım yine biziz. Bugünkü oyundan dolayı futbolcularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok önemli bir derbi maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Orada da Galatasaray, bu zamana kadar gösterdiği performansı devam ettirecek."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçta penaltı kaçıran Mauro Icardi ile kaleci Fernando Muslera'nın performansıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:
"Icardi birçok penaltıyı gole çevirdi. Ona güveniyoruz. Sorumluluk aldı, topun başına geçti. Ama penaltıyı atamadı. Gol atmak kadar atamamak da var. Her zamanki gibi oyuncularımın arkasındayım. Oyuncularım hata da yanlış da yapacak. Ufak tefek hatalar olacak. Aynı şekilde Muslera ile ilgili de. Burada tercih meselesi, rakibin olduğu kalabalık yere maç oynandı. Burada bir top kaybı oldu. Oyuncularımın yaptığı hataların da arkasındayım. Haftaya daha iyisini ve güzelini yapacaklar. Bütün oyuncularıma destek vereceğim. Oyuncularım da bundan ders çıkaracak. Biz de ders çıkartacağız. Dünyanın en iyi oyuncuları hata yapabiliyor."
Karşılaşmaya santrfor olarak başlayan Nicolo Zaniolo'nun performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Tabi orijinal yeri değil. Daha önce doğrudan orada santrfor olarak oynamadı. Bugün onun da iyi niyetli bir şekilde oyun içerisinde gördüm. Aslında biraz şanslı olsa iki tane de gol atabilirdi. Genel olarak iyi niyetli bir şekilde elinden geleni yapmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.
'Galatasaray'a karşı çok adil davranıldığını düşünmüyorum'
Okan Buruk, maçın hakemlerinin performansıyla ilgili soruya, "Bugün yediğimiz bir gol öncesinde net bir korner vardı. Devamında bir gol yedik ama bu tür hatalar olacak. Bunu hakem hatası olarak kabul etmiyorum. Bize verilen iki penaltının da net penaltı olduğunu düşünüyorum. İlk yarı kaleci Batuhan Şen'in topa dokunduğu pozisyonda Zaniolo orada ayağı kalktı. O pozisyonda kaleci topa dokunduğu için penaltı olduğunu düşünmüyorum. İkinci yarıda ceza sahasında rakibin hiç topa bakmadan Zaniolo'yu alıp, onunla beraber yere düştüğü pozisyonu hakem hocalarımız değerlendirecektir." şeklinde cevap verdi.
Buruk, Galatasaray olarak saha içinde kalmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki çok fazla hata yapılıyor. Burada belki lehine en az, aleyhine en çok hata yapılan takımız. Ama sadece Sivas'taki pozisyon gündeme geliyor. VAR kayıtları sadece orada açıklandı. Bu anlamda Galatasaray'a karşı çok adil davranıldığını düşünmüyorum. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Hiç kimsenin aleyhine hata yapılmasın. En adil şekilde maçlar geçsin. Ama maalesef bunu, bu zamana kadar başarılı bir şekilde görmedik. Bizi en çok üzen de buradaki yabancı oyuncuların bu konu hakkındaki düşünceleri. Burada Türkiye'nin, Türk futbolunun bir imajı var. Türk futbolunun imajının en çok sarsıldığı yer bu konu oluyor."
Buruk, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen kaleci Batuhan Şen hakkında da, "Batuhan çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bizim oyuncuyuz. Oynasın diye Karagümrük'e verdik. Süre de alıyor, oynuyor da. Maç öncesi sakatlığı vardı, iğneyle sahaya çıktı ve oynadı. Bugünle ilgili çok başarılı performansı vardı. Sadece çok fazla vakit geçirdi. Hakemler de buna genel olarak izin veriyor. Maç ne kadar yavaş giderse, durursa onların hoşuna gidiyor." açıklamasını yaptı.
'Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından lehlerine verilen penaltı hakkında açıklama yapmasıyla ilgili, "Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor. Açıklama geldikçe, futbolseverlerin gözünde ciddiyetini de kaybediyor. Galatasaray'ın, önde gittiği için dışarıdan karıştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bizi karıştırma çabaları bizi daha çok motive ediyor. Biz sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Kadıköy'de nasıl yaptıysak bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Galatasaray iyi futbol oynayan, ligde üst üste rekorlar kıran bir takım. Bunu da saha içindeki başarısıyla ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Buruk, bütün takımların üzerinde kazanmaya yönelik baskı olduğunu anlatarak, "Büyük takımlarda her maçta baskı var. O baskı da güzel bir şey. Sizi daha diri tutuyor. Bu zamana kadar kazandığımız maçlar, yakaladığımız puan farkı hepsi o baskının eseri. Birincilik baskısı, arkadan gelen takım baskısı yaşamıyoruz. Birinci hafta da kazanmak zorundayız. Ligin 38. haftasında da kazanmak zorundayız. Galatasaray'ın kazanmak dışında bir düşüncesi olamaz" dedi.
'(Gomis) Bundan sonra oynamak istemediğini söyledi'
Okan Buruk, maçın kadrosunda yer almayan Bafetimbi Gomis'in bundan sonra takımda forma giymek istemediğini kendisine söylediğini dile getirdi.
Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz'ı almasından dolayı Gomis'in kendisiyle bir görüşme yaptığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:
"Aslında bugün santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Icardi-Barış değişikliği onun kabul etmediği bir şeydi. Genel olarak daha az süre aldığı için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi. Onu çok seven ve değer veren biri olarak, son 7 maçta ona ihtiyacımız olduğunu söyledim. Galatasaray içerisinde çok değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray Kulübü, forması. Taraftarlara olan sorumluluğumuz var. Bu, benim için çok büyük sürpriz oldu. Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Kendisiyle ilgili kararı yönetimimiz verecek. Biz çok çaba sarf ettik. Bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi."
Gomis'ten açıklama
Karşılaşma sonrası Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şunları ifade etti:
"Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü GALATASARAY'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz."
Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu.— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) April 23, 2023
Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları… pic.twitter.com/R0DfRrcEJh