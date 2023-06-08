https://sputniknews.com.tr/20230608/fransanin-annecy-kentindeki-bicakli-saldirida-teror-bulgusu-olmadigi-aciklandi-1072194535.html
Fransa'nın Annecy kentindeki bıçaklı saldırıda terör bulgusu olmadığı açıklandı
Fransa'nın Annecy kentindeki bıçaklı saldırıda terör bulgusu olmadığı açıklandı
Fransa'nın Annecy kentinde sabah saatlerinde bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırıda henüz herhangi bir terör bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T18:15+0300
2023-06-08T18:15+0300
2023-06-08T18:15+0300
dünya
bıçaklı saldırı
fransa
mülteci
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Annecy Cumhuriyet Savcısı Line Bonet-Mathis, alana gelen Başbakan Elisabeth Borne ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bonet-Mathis, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde henüz bir terör bulgusuna rastlanmadığını, saldırganın gözaltına alındığını ve hakkında cinayete teşebbüsten dava açıldığını belirtti.Başbakan Borne da saldırıda biri İngiliz, biri Alman 4 çocuk, toplam 6 kişinin yaralandığını, yaralı çocukların durumunun ağır olduğunu söyledi.Borne, şüphelinin bilinen bir suç öyküsünün bulunmadığını, İsveç'te mülteci statüsüne sahip bir Suriyeli olduğunu kaydetti.Öte yandan, Fransız basınında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, 1991 doğumlu şüphelinin Hristiyan olduğu, saldırı esnasında iki kez İngilizce "İsa Mesih adına" diye bağırdığı ifade edildi.Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan kişinin, iki şahsın engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.Fransa'nın Annecy kentinde bu sabah bir parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.Polis şüpheliyi silahla yaralayarak gözaltına almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/fransada-bicakli-saldiri-6si-cocuk-7-yarali-1072171885.html
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bıçaklı saldırı, fransa, mülteci
bıçaklı saldırı, fransa, mülteci
Fransa'nın Annecy kentindeki bıçaklı saldırıda terör bulgusu olmadığı açıklandı
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Fransa'nın Annecy kentinde sabah saatlerinde bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırıda henüz herhangi bir terör bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.
Annecy Cumhuriyet Savcısı Line Bonet-Mathis, alana gelen Başbakan Elisabeth Borne ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bonet-Mathis, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde henüz bir terör bulgusuna rastlanmadığını, saldırganın gözaltına alındığını ve hakkında cinayete teşebbüsten dava açıldığını belirtti.
Başbakan Borne da saldırıda biri İngiliz, biri Alman 4 çocuk, toplam 6 kişinin yaralandığını, yaralı çocukların durumunun ağır olduğunu söyledi.
Borne, şüphelinin bilinen bir suç öyküsünün bulunmadığını, İsveç'te mülteci statüsüne sahip bir Suriyeli olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Fransız basınında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, 1991 doğumlu şüphelinin Hristiyan olduğu, saldırı esnasında iki kez İngilizce "İsa Mesih adına" diye bağırdığı ifade edildi.
Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan kişinin, iki şahsın engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.
Fransa'nın Annecy kentinde bu sabah bir parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.
Polis şüpheliyi silahla yaralayarak gözaltına almıştı.